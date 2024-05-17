藝人NONO（陳宣裕）去年被網紅「小紅老師」按鈴提告性侵、性騷多女，事後有10女提告。今（17日）士檢偵結，NONO其中5案被依妨害性自主等罪起訴，另2案則不起訴。而NONO的近況曝光，不但收入全沒，還靠吃老本過日。

根據《ETtoday新聞雲》報導，經紀人稱NONO現在幾乎待在家，收入都沒有，跟朱海君仍是夫妻關係。

士檢今（17日）偵結，認定7名被害人中有6人受害，NONO涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，建議請法院加重其刑。

另台北地檢署不起訴2案，高檢署審查認為NONO性侵案的被害人數眾多，部分指控犯罪的情節存有疑點，還需要繼續查明，因此以北檢偵查未完備為由，將2件再議案均發回北檢續行偵查。北檢因2名告訴人要求，今年4月已向高檢署聲請將案件移轉至士檢偵辦中。

NONO（左二）今年3月被民眾直擊於屏東一座寺廟虔誠燒香拜拜。（圖／取自馮語婷臉書）

NONO本來是知名諧星，還有餐飲副業在手，傳出全盛時期月營收5千萬。想不到去年被爆料是披著狼皮的羊，演藝事業全面停工，也不再更新社群，直到今年3、4月，NONO分別被拍到在屏東拜拜、內湖買午餐，消瘦的身影才曝光。與NONO認識10多年的李國煌先前受訪時，認為NONO過得不好，「這些事的影響層面很大，兩邊的親友會怎麼看他，現在而言對他是很大的懲罰。」

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