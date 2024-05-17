女藍委護韓國瑜被鍾佳濱撲到，陳菁徽「譴責噁心行徑」。（陳菁徽辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

女藍委護韓國瑜被鍾佳濱撲到，陳菁徽「譴責噁心行徑」。（陳菁徽辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

【517表決戰】鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 韓國瑜急了藍委秒拉開 @ChinaTimes

立法院院會今早爆發嚴重推擠衝突，國民黨立委李彥秀等人提案NCC組織法修法，拿掉NCC主委可延任之規定，國民黨要求逕付二讀，表決時民進黨立委鍾佳濱企圖攻佔主席台，飛撲國民黨立委護衛院長韓國瑜的立委陳菁徽，致陳菁徽跌落在地，而鍾旋即遭到藍委壓制，陳強調「嚴厲譴責暴力行為，更譴責這種噁男飛撲女性委員的行徑。」

李彥秀等人提案「國家通訊傳播委員會組織法第四條及第五條條文修正草案」，拿掉NCC主委可延任之規定，並新增「主任委員、副主任委員均出缺或因故無法行 使職權時，由其他委員互推一人代理主任委員。」國民黨要求逕付二讀，民進黨反對，議場上演表決大戰。

國民黨立委原本守在主席台周邊，要讓議事順利進行，但綠委要求不能代投，國民黨立委隨即輪流投票，一按下座位上的表決器後即衝上主席台守護韓國瑜。

鍾佳濱在表決時趁亂衝向主席台，撲倒在韓國瑜身旁的陳菁徽，抱著陳菁徽的腳，將站在桌上的陳菁徽扭摔到椅子上，最後陳菁徽跌落地面，多名藍委衝上前制伏，場面混亂。另外一旁的民進黨立委郭國文嘗試第二次攻擊，試圖爬上主席台，被藍委拉下來，無法接近韓國瑜。

而民進黨立委沈伯洋與國民黨立委葉元之互罵，葉元之一度要衝下理論，民進黨立委蔡易餘抱著，雙方隔空叫陣，所幸衝突未擴大。

陳菁徽事後回應，「非常恐慌、非常劇痛、非常憤怒，卻也萬般無奈。」民進黨有這款暴力、無理的立法委員，直接將我從主席台壓倒在地上。

陳菁徽強調，嚴厲譴責暴力行為，更譴責這種噁男飛撲女性委員的行徑。

該案首次表決結果，贊成58人、反對51人，民進黨提議重付表決，結果贊成51人、反對47人，韓國瑜宣布本案通過，並宣布院會休息。院會只進行30分鐘就因議場衝突進入休息。