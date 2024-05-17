美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被前衛福部長陳時中提告求償1000萬元，台北地方法院17日開庭，陳的律師指控吳未查證就散布不實言論，顯見有侵權的故意和惡意，但吳的律師主張，官員是否涉及貪汙是可以批評、評論之事，並沒有侵害陳時中名譽。庭末審判長諭知7月12日下午4點宣判。

陳時中2023年5月22日到台北檢察署前按鈴控告吳子嘉，陳認為對方言論是不實的指控，他說吳從去年底選舉就一直講一直講，陳時中除了提出刑事誹謗告訴外，也向吳提民事求 1000萬元。

前衛福部長陳時中3月13日在法庭上表示，2020年9月11日東洋表示有管道可以進BNT疫苗；同年10月30日，東洋提出正式公文，數量及價格為200萬劑、每劑78.36美元，不含冷鏈費用及稅金，金額太高了，「我沒有辦法同意」，東洋也於同年11月3日對外宣布採購案無法繼續。

東洋藥品董事長林全也曾經到庭作證，林全說當時代理BNT疫苗銷售的上海復星公司確實有報出一個價，但他覺社會無法接受，也只是報價給衛福部供其做決定，但後來東洋就沒有繼續採購案。