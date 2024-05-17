智慧型手機普及，許多民眾手機不離身，隨時都要拿出來滑一下，一名網友表示，搭捷運時大部分的乘客都在滑手機，好奇以前沒有智慧型手機的年代，大家搭車都在做什麼？話題引發討論，過來人表示，以前手機還不流行時，台北捷運只有淡水線和文湖線，當時都有免費的報紙可以拿，很多人會在車上看報紙，幾乎人手一份。

一名網友在批踢踢發文表示，最近搭捷運看到身邊的乘客大部分都在低頭滑手機，好奇以前沒有智慧型手機的年代，大部的人搭捷運在都做什麼？

話題引發討論，不少過來人回憶，以前捷運站都有人在發免費報紙，很多人會在車上看報紙打發時間，幾乎人手一份。

有網友表示，手機還不流行的年代，北捷只有淡水線和文湖線，當時有免費的簡易版報紙可以拿，上班族大多在捷運上看報紙，學生則是背單字或看小說；捷運藍線通車後，iPod已經開始流行，後來就有iPhone了。

除了看報紙以外，也有網友表示，以前搭捷運會睡覺、看窗外、聽MP3或發呆。