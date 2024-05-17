空氣是維繫生命不可或缺的物質，「氣」的本質更是自古以來被科學家及哲學家不斷探究的議題。國立中山大學氣膠科學研究中心、文學院國際漢學平台及劇場藝術系攜手合作，舉辦「氣之遊IDG工作坊」，打破科學與人文之疆界，重新審視環境與人的一體性，探討應對空氣汙染、全球暖化等危機的永續方法。

中央研究院院士王寶貫以「大氣、天氣與氣候之逍遙遊」為題進行演講揭開序幕，引用《莊子．齊物論》：「大塊噫氣 ，其名為風。」談天體大氣中的氣體流動、自然規律及氣候變遷的長期趨勢及科學原理。

國內氣論之權威－清華大學哲學所講座教授楊儒賓則從多重面向闡述「氣」的意義，包括「氣」文化預設之萬物一體與異同共構的世界觀，以及「氣」具有連結身與心、心與物、主與客、形下與形上的橋樑與通道特質，與會者體會「天地並生，萬物為一」的天人合一關係性宇宙，以及身心整合哲學。

中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁結合現代科學與古文明哲學談「氣」，從古希臘、印度、道家、儒學以及佛教經典中一窺東西方哲學對氣之論述，另從現代科學中探討氣象學、大氣科學、化學動力學及動態學、氣膠科學、呼吸動力學及胸腔醫學等之最新研究近況，跟與會者分享氣於宏觀和微觀世界的科學知識，從量子力學對物質本質及五感作用的闡述，剖析人與環境間的一體性及交互作用，與古今東西之哲學觀點交互輝映。

中山大學劇場藝術系副教授何怡璉、黎美光創意心理工作站藝術總監黎美光及Moon Voice 心靈之聲創辦人陳祺欣更共同帶領身體工作坊，引領與會者在即興舞動中感受身體中氣的遊動。

此次工作坊亦安排甫榮獲屏東旅宿界奧斯卡「金鑰獎」優良環保友善環境首獎的沐雨鍾林靜心民宿、生態心靈休閒農場創辦人李一荷分享落實人與環境共生共榮的綠建築具體實施典範。

中山大學文學院長賴錫三表示，當前人類問題與時代挑戰，已經超出單一學科專業領域能獨立處理，這次工作坊跨出「你、我」的界線、「物、我」的疆域，一同思考更根本的共命倫理，承擔更大的環境責任，以求走向共生共榮的命運共同體。

王家蓁強調，古今中外的哲學、宗教、藝術，乃至當今量子力學的科學研究，都指向物我一體共生的本質。當前個人或群體致力達成聯合國17項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDG），或企業致力於達成ESG永續指標的同時，應回歸到內心，檢視內在的價值觀及素質，包括自我覺察，對事物複雜性（例如牽一髮動全身的地球生態體系）的覺知，與他人及環境的連結感。