中和區錦和高中錦和路側人行道。（新北市交通局提供／張鎧乙新北傳真）

2024年國中會考將於5月18、19日舉行，新北市計有17所學校周邊紅線開放供家長臨停接送。新北市交通局已通知公車業者增加發車班次，鼓勵考生多利用大眾運輸前往考場。

交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，經與警察局評估考場周邊道路交通狀況後，決定在考試日開放明德高中、鶯歌工商、新店高中、林口高中、新北高工、智光商工、清水高中、錦和高中、中和高中、丹鳳高中、永平高中、泰山高中、新莊高中、恆毅高中、三民高中、新北高中和東海高中等17所考場周邊部分路段紅線，供家長臨時停車。開放時間為考試日的上午7時至下午5時（19日為下午1時）。部分人行道亦將開放機慢車斜向臨時停放，但需保持1.8公尺以上人行空間。需特別注意的是，在路口10公尺內、公車站、消防栓及其他妨礙交通的區域仍禁止停車。

各考場紅線臨停及人行道機慢車臨停範圍如下：

三峽區明德高中：中正路2段部分路段

鶯歌區鶯歌工商：中正三路部分路段

新店區新店高中：中央路部分路段

林口區林口高中：仁愛路2段和四維路部分路段

土城區清水高中、新北高工：明德路1段、2段部分路段

永和區智光高工：中正路部分路段；永平高中：仁愛路和永平路部分路段

中和區錦和高中：錦和路部分路段；中和高中：連城路部分路段

新莊區恆毅高中：中正路部分路段；新莊高中：中平路部分路段；丹鳳高中：龍安路部分路段

泰山區泰山高中：辭修路部分路段

蘆洲區三民高中：復興路部分路段

三重區新北高中：三信路部分路段；東海高中：忠孝路3段93巷部分路段

交通局提醒，以上考場周邊部分道路開放臨停是為方便接送考生，駕駛人如需長時間停車，應選擇附近停車場。另外，考場大多鄰近捷運站或公車站，鼓勵考生與家屬多搭乘大眾運輸前往。家長在臨停接送時需遵守相關規定，警方將加強取締違規行為，以確保考場周邊交通順暢與安全。