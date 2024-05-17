民進黨立委鍾佳濱趁藍委按鈴投票離開主席台時，躍上主席台，被國民黨立委陳菁徽阻饒後，卻引發肢體衝突。（陳薏云攝）

【517表決戰】鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 韓國瑜急了藍委秒拉開 @ChinaTimes

立法院院會三黨立委爆發衝突，國民黨立委死守主席台，民進黨團於議程進行中發起第二波攻勢，民進黨立委鍾佳濱趁藍委按鈴投票離開主席台時，躍上主席台，被國民黨立委陳菁徽阻饒後，卻引發肢體衝突，陳菁徽表示感到非常恐慌，民進黨竟這種無理的委員把她從主席台壓倒在地。鍾佳濱事後也道歉表示，當時發生的時間非常短也不知道抓誰，事後有人跟他說，也親自跟陳菁徽委員道歉。

鍾佳濱指出，誠如大家看到他衝上主席台，不知道被誰拉下來，就順手拉了那個人一起摔下來，他剛剛摔到肋骨，王正旭醫生幫他看了，應該是挫傷，事後有人跟他說，跟他產生衝突的是陳菁徽委員，也覺得很抱歉，因為不知道是誰。

鍾佳濱表示，從早上開始他們就衝突不斷，議事衝突肢體碰撞在所難免，都會有界限，盡量都是跟男性委員，不希望女性委員夾在當中，剛剛場合時間非常短暫，人摔倒不知道抓到誰，對她也很抱歉，如果她有覺得被冒犯，可以再次跟她抱歉，希望未來在議事當中的衝突希望萬一有肢體碰撞都要小心保護自己不要誤傷別人。

鍾佳濱解釋，那個狀況很短暫，跳上主席台還沒站穩，有很多手過來就順著拉，也沒有看清楚是誰，這樣反射動作沒有針對誰，但還是希望衝突上肢體不要受傷也不要讓別人受傷。

另外，鍾佳濱也說，希望院長能公平，還給我們討論和提案，不要一昧的想要節約時間就是想要表決，這些衝突的根源都是來自於立法院的議事規則被破壞，本來提案就是要被討論，不應該封殺更不該沒收發言。

鍾佳濱表示，希望接下來大家可以充分討論，畢竟在委員會都沒有機會討論，甚至連提案也沒辦法看清楚，國民黨不斷提修正動議，大家也不知道等等要表決什麼討論什麼，就是有人不維持這樣議事管理。