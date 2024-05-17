民進黨南市黨部主委改選倒數10天，賴系立委郭國文、「湧言會」前議員陳金鐘競逐，今天立法院藍綠白甲級動員，郭國文在議場展開激烈攻防，陳金鐘今上午出面喊「要專職、非兼差」，籲黨員票投能專職擔任主委的人。郭國文強調，他如能成功勝選並擔任台南市黨部主委，也會持續守護國會與台南。

陳金鐘說，三黨不過半是台灣當前最大困境，立法院朝小野大，立委必須時時在立法院待命，甲級動員成為國會新常態，今天郭國文就在立院打拚，綠營基層都認為，郭國文要專心守護立法院。

陳金鐘說，台南是民主聖地，他爭取湧言會、正國會甚至新潮流超越黨派的支持，很多人不樂見派系鬥爭，同樣不樂見公職包山包海，包攬各項職務。他強調，國民黨、民衆黨兩黨聯手杯葛，讓新人新政、銳意革新的賴清德政府顛簸難行，立法院攻防更成為台灣未來關鍵所在，他說，能否專職將是檢驗黨部主委的最低標準。

郭國文表示，過去選舉期間，他仍獲得公督盟與口袋國會認可為優秀立委，凸顯他能夠國會與台南兼顧，郭國文說如果他能成功勝選，擔任台南市黨部主委，也會用跟選舉時相同的拚勁，來守護國會與台南。

郭國文強調，如同賴清德是副總統兼任黨主席，大家參選是出自於對台南發展的擔憂，進而有改革民進黨的使命感，且郭國文表示，自己身為立委，站在民意第一線，能夠加強黨部與社會大眾的溝通與交流，更有利於讓民進黨跟親近民意。