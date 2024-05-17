內臟脂肪是威脅健康的隱形殺手，想要甩掉它，吃對食物也有幫助。對此，皮膚科醫師吳銘鋐分享3款能降低內臟脂肪的超級食物，分別為富含膳食纖維的食物、Omega-3脂肪酸含量豐富的魚類，以及綠茶，值得日常多多攝取。其中關於膳食纖維，根據研究發現，只要在餐前攝取可溶性纖維，或按照水、肉、菜、飯的順序進食，都有助於減少內臟脂肪的堆積。

醫師吳銘鋐在診所YouTube頻道發布影片提醒，內臟脂肪是存在於腹腔內臟器周圍的脂肪，它不僅會對外觀造成影響，更與許多慢性疾病的發展息息相關，如心臟病、糖尿病、高血壓等，因此，降低內臟脂肪是維持身體健康的重要關鍵之一。他並指出以下3種超級食物，對於降低內臟脂肪的沉積，能發揮正面效益，提供民眾參考：

1、富含膳食纖維的食物：如紅豆、黑豆、奇亞籽等。當膳食纖維進到腸道後，會被腸道菌分解成短鏈脂肪酸，其會增加體內飽足荷爾蒙，如GLP-1、PYY的分泌，達到抑制飢餓素的生成，從而降低食慾及飢餓感。

2、魚類：尤其是富含Omega-3脂肪酸的魚類，如鮭魚、鯡魚、鱈魚等，此營養素對於心血管健康至關重要。根據研究顯示，每周食用2～3次魚類，可有效降低內臟脂肪。

3、綠茶：其富含多種抗氧化物質，如兒茶素、多酚等，對於促進脂肪的氧化、增加代謝率，以及降低內臟脂肪都有一定的效果。依研究顯示，平均每天攝取800毫克的綠茶萃取物，就能有效降低內臟脂肪的含量。

減重醫師蕭捷健過去也曾分享改善內臟脂肪5招，包括戒酒、減少果糖攝入、減少精緻澱粉、運動及攝取足夠纖維。其中關於纖維，他提到，其有助提高飽足感，減少過度攝取食物的可能性，甚至在攝取高果糖的水果時，因富含纖維能減緩果糖吸收。

蕭捷健還說，有研究發現，只要飲食中添加10克纖維，尤其於餐前吃可溶性纖維，就能幫助減少內臟脂肪的堆積，因它在與食物混合後，可以減緩在小腸的吸收速度，而1小碗燙青菜的纖維大約是3克。另外，按照水、肉、菜、飯的順序進食，也能夠有效降低內臟脂肪。

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