一名綽號「龍哥」的黃姓男子在臉書自稱「霸道總裁」，並與楊姓妻子共同經營傳播娛樂公司，期間卻誘逼失學女子曉雲（化名）從事性交易，而該公司杜姓等員工還以強暴、恐嚇、拘禁方式圍毆、輪番性侵曉雲，楊女甚至讓小妹拿火烤沾上辣椒醬的針在曉雲腳上刺「婊子」。台中地院審理，依法判處黃男有期徒刑15年5月、楊女10年10月。可上訴。

起訴指出，35歲黃男與39歲、綽號「小豬」的楊姓女子共同經營「最潮娛樂公司」及1間開發公司，2人並假借公司名義從事酒店小姐傳播、建築工地業務，該公司內有杜姓、羅姓等5名員工。2020年7月間，黃男透過抖音認識在學女子曉雲，之後曉雲因案被安置在教養院，雙方斷聯一段時間。

直到2022年11月又恢復聯繫，黃男便以介紹工作為由誘逼曉雲離開收容機構，陸續安排對方藏匿在汽車旅館、租賃套房等處，並安排她坐檯陪酒、工地粗工及性交易。

今年1月，黃姓夫婦假借曉雲與其他人搞曖昧、違反公司規定為由，先持鎮暴槍逼迫她簽下30萬元本票、借款契約，之後又安排她前往梧棲工作，再將原本1天1400元的薪資扣剩100或200元。若曉雲表現反抗，則會被持鎮暴槍、球棒等工具痛毆，黃男等人還禁止她對外通訊，並要求小弟、小妹輪流看守。

今年2月，曉雲到酒店坐檯領取1萬5000元小費被發現，黃男等人以她試圖逃離為由，令杜姓員工持炒菜鍋打其頭部，而楊女還與李、羅等人將針用火烤後沾上辣椒醬，再以米酒加鹽巴在女子腳上刺上「婊子」、「鬼」等字。另外，黃男等人更以曉雲欠債為由，要求她以被性侵抵債，害得女子慘遭黃及其他員工輪流性侵，過程都被錄下。

直至今年4月間，警方查緝通緝犯時，驚覺曉雲遍體鱗傷，這才意外揭露案件。偵訊期間，黃男僅坦承打曉雲巴掌，否認其餘施暴行為；楊女則辯稱曉雲是違反規定才會簽本票，甚至強調對方喜歡公司每個男員工、想多賺錢才從事性交易；不過公司員工則證稱，黃、楊曾要求他們對該名女子進行毆打。

檢方依違反人口販運防制法、加重強制性交、意圖營利強迫使人為性交等罪嫌，起訴黃男、楊女等7人，並建請法院從重量刑。

台中地院審理，審酌黃男指使同夥田男、陳男二人對被害女子實施性侵、傷害及勞力剝削，手段凶殘令人髮指，依意圖營利，依強制性交等罪，判處黃男15年5月、楊女10年10月，田男、陳男則依強制性交等罪判8年2月、7年9月，羅姓小妹判8年9月，杜男判6月有期徒刑。

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