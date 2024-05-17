全球半導體龍頭英特爾（Intel）公布2023-24年企業社會責任報告，勾勒出永續發展、開放創新、供應鏈韌性及負責任經營的全方位藍圖，展現英特爾在科技產業邁向永續發展進程中的領導地位。

英特爾執行長Pat Gelsinger表示：「面對氣候變遷與社會不平等等嚴峻挑戰，英特爾秉持樂觀進取的態度，運用創新科技為世界創造更美好的未來。」報告指出，英特爾將永續發展核心植基於全球首創的AI時代晶圓代工服務，2023年使用再生能源發電比例高達99％，同時攜手供應鏈夥伴開發永續製程，打造史上最環保的晶圓製造。

為因應半導體業供應鏈受阻所引發的全球短缺危機，英特爾訂下2030年半導體產能分散美國及歐洲各50％的目標，透過積極擴產降低地緣政治風險，強化供應鏈韌性。

在開放創新生態系統建構方面，英特爾發起全球半導體產業首屆永續發展高峰會，匯集業者集體應對氣候變遷及能源挑戰。同時推動包括AI、雲端運算及運算民主化等領域的開放生態，引領創新浪潮。

在公司營運層面，英特爾致力於負責任的礦產採購、人權保障及供應鏈多元化發展。報告展現英特爾在人才培育、員工福祉等議題的積極作為，顯見英特爾對企業社會責任的高度重視。

Gelsinger指出：「雖然前路充滿挑戰，但我們相信英特爾將透過樂觀進取的態度及卓越創新能量，引領企業永續發展新紀元。」凸顯英特爾面對挑戰的決心及領導願景，並進一步為更美好的未來鋪路。