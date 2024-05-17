去年國內民間消費成長率概估8.41％，創下近30年最大增幅，且全年民間消費規模突破新台幣11兆元大關，改寫歷史新高。行政院消保處17日表示，隨著消費規模的成長，去（112）年度全國受理申訴及調解案件計78,682件，較111年度70,626件，受理件數增加8,056件，其中線上遊戲消費爭議已連續3年排名第一。

根據消保處統計，112年度第一次申訴案件共計62,848件，占全國申訴及調解案件近8成。而排名前5名的申訴類型分別為「線上遊戲」、「運輸」、「食品」、「服飾、皮件及鞋類」及「補習班」，共計20,111件，約占第一次申訴案件32％，其中「線上遊戲」已連續3年排名第一；「食品」因有業者違法販售過期食品及食品衛生等事由，由去年第4名升至為今年第3名；「補習班」則因有業者無預警倒閉，使此類爭議自107年後首次進入第5名。

消保處提醒以下事項：

一、參與線上遊戲，應瞭解業者頒布遊戲管理規則及活動中獎機率，避免違規使用外掛程式，並優先選擇國內註冊公司發行或代理之線上遊戲，以確保自身權益。

二、訂購機票時，除確認機票中英文姓名是否與護照一致外，應瞭解各家航空公司對於退、改票、行李託運等相關規定，另外如有貴重物品，建議置於手提行李就近保管，以維護自身權益。

三、使用外送平台送餐服務，應多瞭解各家業者點餐流程、扣款方式及送餐通聯流程，網頁點選餐點項目後，留存扣款相關畫面，發生消費糾紛時，立即留存雙方聯繫資料，以保全證據。收餐後應從速檢查，如有不符應儘速通知平台，以維護自身權益。

四、購買食品時，應儘量選購包裝完整之食品，外包裝並應有明顯標示有效日期等其他經中央主管機關公告事項；另應保留購買憑證，如發現食品有異味或異物，一併留存剩餘食品，供檢驗或證明之用。

五、一頁式廣告多出現於社群或入口網站，強調貨到付款、價格低於市價、標榜7天鑑賞期、限時限量促銷、無公司聯絡電話及地址。消費者如已取貨付款，應儘速拆封查明，如商品不符或有瑕疵而欲退貨，卻聯繫不上賣家或託運人，可及時運用貨運及超商業者提供之退貨退款或協助措施，避免權益受損。

六、網路購物時，宜先瞭解賣家及平台信譽、檢視相關退換貨資訊，並善用第三方支付或網購平台之價金保管機制，維護自身權益避免消費糾紛。

七、報名補習班時，應選擇經合法立案之補習班，如補習班預收超過1個月的學費，補習業者依規定應提供履約保證機制，以維護消費權益。

消保處說，如仍發生消費糾紛，可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，或至各地方政府消費者服務中心申訴，維護自身之消費權益。

最後，消保處也請各主管機關針對申訴案件增加態樣分析爭議原因，加強相關管理機制與查核作為，針對相關定型化契約應記載及不得記載事項進行滾動式檢討，並適時發布相關消費資訊，使消費者知悉，維護消費權益。