高雄市積極推動淨零碳排與環境永續，於是攜手雲科大辦理「ESG綠色經濟、企業減碳永續發展專案管理暨環保青年大使培訓」，首批就有52名學生考取到「ISO 14064-1：2018 內部查證人員教育訓練證書」，成為全台首批領取內部查證人員證書的高中職學生，未來將成為高雄市環保青年大使，為推動2025淨零台灣目標共同努力。

「ESG綠色經濟、企業減碳永續發展專案管理暨環保青年大使培訓」，成為全台首發ESG產業新尖兵高中職學生培訓課程，訓練優秀的技職體系學生成為產業界積極爭取網羅的人才，於13日、14日在高雄高商舉行，有來自雄商高三各班導師推薦對ESG、永續環境有專長興趣的青年大使參加培訓；高雄高商也搶先與雲林科技大學管理學院陳昭宏院長、永續發展暨價值管理中心主任林昱成教授合作，

院長陳昭宏團隊用心協助企業建構ESG永續碳足跡減少溫室氣體排放，2050結合台灣淨零轉型「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」與「社會轉型」等四大策略，並於2019年與社團法人台灣產業永續發展協會簽署永續發展策略聯盟合作備忘錄，為台灣在ESG認證非常專業的科技大學，對技職體系的高職學生助益甚大。

高雄高商校長劉人誠說，2050淨零轉型為台灣的重要目標，行政院112年1月公告「淨零排放路徑112-115年綱要計畫」，同年1月10日立法院也三讀通過《氣候變遷因應法》，並於2月15日總統公布施行，台灣正式朝ESG環境永續的目標邁進。在這波環境永續、ESG淨零排碳議題下，未來企業對綠色經濟、ESG環境永續、淨零排碳需要的人才大增，雄商走在最前培育相關人才，讓技職教育與培育人才更多元。

培訓課程共有52位優秀學生認證通過，並獲頒「ISO 14064-1：2018 內部查證人員教育訓練證書」，成為全台「首發」第一批領取「內部查證人員教育訓練證書」的高中職學生。同時為高雄市培育第一批優秀的「高中職ESG產業新尖兵及環保青年大使」。