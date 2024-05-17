工鬥團體17日在凱達格蘭大道舉辦「新政府開車，不能靠功德！勞基法40年，該修了！」記者會，並且以行動劇向新政府提出新訴求。（羅永銘攝）

準總統賴清德將在5月20日就任，工鬥團體17日表示，希望在新執政團隊上任前夕，把勞工的心聲傳給行政機關，包括修善勞基法、增加國定假日、提高加班費率，並把平日的加班費率提高至最高2倍，並依調整後的費率計算補修時數等訴求，才能改善勞工低薪過勞的問題。

台灣鐵路產業工會秘書長朱智宇說，據主計總處統計，台灣的平均每年GDP從2000年至2022年成長率達119.5％，但22年來台灣勞工的實質總薪資卻只成長9.8％，經濟一直衝，但關鍵的零件從來沒保養與修繕，若賴清德要安穩上路，車子就該修了，難道要靠「功德」繼續往前嗎？

工鬥團體17日在凱達格蘭大道舉辦「新政府開車，不能靠功德！勞基法40年，該修了！」記者會，並且以行動劇向新政府提出新訴求。（羅永銘攝）

工鬥團體17日在凱達格蘭大道舉辦「新政府開車，不能靠功德！勞基法40年，該修了！」記者會，並且以行動劇向新政府提出新訴求。（羅永銘攝）

桃園市產業總工會理事長朱梅雪則說，應修正《紀念日及節日實施辦法》或制定《國定假日法》，增加國定假日，而民眾黨及國民黨也在大選期間承諾恢復教師節及行憲紀念日放假，呼籲應在立法院落實承諾。

宜蘭縣產業總工會副理事長許建東指出，勞基法40年來加班費率從未提高，依勞基法規定，勞工平日加班費率最高為另再加給2／3，但費率偏低且在缺工的當下，加班讓雇主不用多聘僱人力，呼籲應提高加班費率至1倍，才能讓整體利潤分配更公平，才能使勞工不用工作那麼多時數就達到原本收入，更應載明事業單位年度有盈餘應分配比率。

台灣貨運倉儲產業工會理事長林志雄說，除了提高加班費率外，還要把加班補休按加班費率計算，目前法律雖然規定不能強迫勞工補休，但在法定費率落差等原因，現實上許多勞工被要求不能領加班費，明顯圖利資方，應立即修正，才不會讓基層勞工感到「做功德」。