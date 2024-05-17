《九龍城寨之圍城》城寨四少，胡子彤（左起）、劉俊謙、張文傑、林峯。 （華映娛樂提供）

動作鉅片《九龍城寨之圍城》香港票房破5500萬港幣（約台幣2.3億台幣），中國票房更達5億人民幣（約台幣22億）。台北時間16日晚間，導演鄭保瑞率眾征戰法國，老大「龍捲風」古天樂帶「城寨四少」劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑一同亮相坎城影展，出席午夜展映單元首映。眾帥哥西裝筆挺一字排開，引來網路上狂刷愛心，大讚這是近年最佳香港動作電影！

《九龍城寨之圍城》兩岸三地狂熱好口碑一路延燒國際，14日先於台北西門國賓大戲院鉅院廳舉辦首映會，法國時間16日隆重於坎城影展登場，影展官方IG和FB先秀出一行人豔陽下的閃耀合照，當晚眾人再換黑西裝、繫上領結，由禮車接送，再次氣派亮相走上紅毯，出席午夜展映單元首映。映後全場歡聲雷動，網友瘋狂轉發，大讚這是香港電影的驕傲！

劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑「城寨四少」坎城影展再合體，開工前，他們在餐廳裡共享法式料理，展現好交情；接著二度登上星光大道，勾肩搭背一起帥出新高度；且眼尖影迷注意，現場沒有片中壞蛋「王九」，笑指「城寨四少」明顯又一次聯手排擠！

「四少」合作4個月拍出好交情，搞笑自稱是新組合「Kowloon Four」，被問如果再合作要拍什麼？他們化身大男孩七嘴八舌，有說要轉型成男子團體，有說要拍另類的「城寨BL」，胡子彤還說動作戲打得傷痕累累，乾脆輕鬆一點拍喜劇，張文傑馬上接話拍「《城寨四笑》」！

談及彼此好情誼，劉俊謙自爆很愛吃某品牌巧古力，有段時間拍得很辛苦，林峯有天突然送給他一盒該牌巧克力，讓他頓時非常窩心，也算是「補充熱量很實用」。講到印象深刻的一場戲，林峯提到是殺青戲，甚至爆出劉俊謙真情流露，完全放下包袱？但大夥賣關子沒講什麼事，張文傑只說：「我發覺最後一天才真正了解阿謙，見到他天真的一面。」劉俊謙事後提到殺青戲，說大夥因為十分感傷所以抱著一起哭。

4人為了電影提前1個月集訓，每周平均訓練5天，每次至少3小時。林峯與每個角色都有對手戲，結果是被每個人打，其中一場被追殺：「武師追着我，好像100公尺衝刺，跑了兩三次已經想死，連武師都跑到吐。」天台決鬥戲更是拍了十幾天才完成，他苦笑形容體能超越一次演唱會。

劉俊謙雖有舞蹈底子，但首次拍動作戲的他，覺得過程艱苦，操體能、練拳腳、再學蝴蝶刀，他提到：「有一些心理關卡是害怕打到別人，但愈怕打到別人，方向有偏差的話，看起來就不像。動作團隊很好，不斷教導我，怎樣可以看起來很真，而且其實不會傷害到別人。」胡子彤運動員出身，依然得接受高強度訓練，他解釋：「出一拳看似很簡單，但要讓觀眾感受到力量便需要去練。」以前他拍過動作片，這次因為要用刀，所以要加練兵器。

張文傑3歲就接觸習武，但他都苦笑說，動作指導不停設計新動作，他試過接連打了三四十個招式，「真的有嘔吐，不是說笑！當時的我是虛脫」。還有一場戲他要「公主抱」林峯逃跑，林峯自己都笑說：「很重呀，男人再輕都重啦！」

《九龍城寨之圍城》巨星雲集，洪金寶、古天樂、郭富城、任賢齊等要角全都獻出精彩武打戲，他們片中聯手年輕一輩劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑，不但場面華麗，更被誇讚散發了香港電影的傳承精神。