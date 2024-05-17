女立委對此事表達譴責。（取自直播）

【517表決戰】氣炸！鍾佳濱「擒抱」撲倒陳菁徽 高金素梅轟：侮辱女性 @ChinaTimes

立法院院會今（17日）上演表決大戰，民進黨立委鍾佳濱突趁藍委按鈴投票離開主席台時，直接躍上主席台，和國民黨立委陳菁徽發生肢體衝突，更直接把對方壓倒在地，引發譁然。對此，無黨籍立委高金素梅表達憤怒，「簡直是我22年來在立院最驚悚一幕！」陳菁徽面對鍾佳濱的道歉也說，「狡猾的笑容都不代表什麼，最開始起心動念都不單純，不需要做完再講五四三。」

國民黨立委柯志恩、王鴻薇、無黨籍立委高金素梅等人稍早陪同陳菁徽舉行記者會，並出示照片證實鍾佳濱刻意抱摔陳菁徽，高金素梅表示，鍾佳濱每次都這麼衝動對待議事攻防，但這次是要置陳菁徽於死，院長韓國瑜一定要主持公道。

高金素梅接受媒體聯訪時痛批，這景象簡直是她22年來在立院最驚悚一幕，並批鍾佳濱一直以來都用衝動舉動對待議事攻防，因此要譴責他「是要讓女委致人於死啊」，在場看了都感到非常驚悚。

「太可怕！」高金素梅喊話民進黨或韓國瑜院長一定要主持公道，不管是怎樣的政治攻防都沒這麼驚悚，讓人毫無招架之力，倒栽蔥下去，所幸陳菁徽頭部沒有著地。她並認為民進黨要克制，黨團3長要讓委員不能做出這麼危險且對女性侮辱的手段。

國民黨立委柯志恩也稱，民進黨這次在國會改革五法當中要把me too放進去，請問活生生在國會上演全武行，請問me too在哪裡去？不是只有鍾佳濱要道歉，鍾佳濱就是犯罪，這不是不小心，手放在腳跟就是意圖要讓他摔下來，民進黨必須要道歉。立委徐巧芯對此也在臉書批，「兩個字：噁心」。

王鴻薇則說，鍾佳濱的頭放在哪，手放在哪，「就是色狼一個，這樣的手法既暴力又低級」，他說他忘記發生什麼事情，這種事情可以推託嗎？王育敏則喊話，陳菁徽一定要提高，民進黨說的Metoo都是假的，在國會五法改革之時，男委員這麼暴力，還碰觸女立委身體，嚴正譴責暴力。

陳菁徽則說，國民黨一直都很守規則，在這邊排隊三天，我們非常團結，也一定會站在一起保衛韓院長，民進黨再也不可以用暴力掩飾性騷。至於鍾佳濱稍早受訪道歉，陳菁徽則表示，狡猾的笑容都不代表什麼，起心動念都不單純，不需要做完再講五四三，這麼高有人受傷付得起責任嗎？沒有必要再開會時間以致人為死態度對待同事。

有媒體提問是否要呼籲一直提倡防治性騷入國會改革法案的民進黨立委范雲出來說明面對，柯志恩、陳菁徽立刻齊聲說「我們對范雲沒有期待」，如果Metoo是國會改革非常重要的一環，就請民進黨展現行動力跟陳菁徽道歉。

針對此事，鍾佳濱則是回應，跳上主席台不知道被誰把腳拉住，整個人摔了下來，順手跟那個人一起摔下來，自己是摔到肋骨，「跟我產生衝突的是陳委員，很抱歉，在這種情況下造成她被冒犯很抱歉」。