王大夫一條根副總王思予(右)與特助王彥翔(左)與《企業進化》之作者-劍橋賈吉商學院教授Christopher Marquis(中)於B型企業協會舉辦「 企業進化 Building Better Business 中小企業ESG國際論壇」合影留念。(圖/王大夫一條根提供)

作為金門地區一條根產業領導品牌的百年老店-王大夫一條根股份有限公司,長期以來致力於公益活動,常攜手華山基金會關懷地區三失老人、也曾運用一條根廢渣製作手工皂並邀請家扶中心之孩童參與製作;對金門馬拉松等各項運動賽事也積極參與贊助,落實循環經濟與企業社會責任,日前更通過國際審核,榮獲「B型企業」認證,成為金門首家獲此殊榮的在地企業。

據了解,B型企業起源於2006年設立於美國賓州的非營利組織-B型實驗室,致力使「人們的商業活動發揮對社會及環境的正面影響力」,且注重在企業跳脫傳統資本主義所追求的利益最大化,以追求共享價值最大化為目標;從公司治理、員工照顧、環境友善、社區照顧和客戶影響力等五大面向,對企業進行評估,鼓勵企業在追求獲利的同時也應兼顧環境與社會平衡發展,致力於創造永續價值。

根據社團法人B型企業協會B Lab Taiwan提供的資料顯示,全球獲得B型企業認證的企業總數達到8600多家,而在台灣,目前也僅有51家企業獲得B型企業之認證,其中就包含來自於金門的王大夫一條根。

日前王大夫一條根也參與B型企業協會舉辦之「企業進化:Building Better Business 中小企業 ESG 國際論壇」, 與65家企業、300 位企業主及高管攜手推廣ESG企業永續發展與實踐,共創台灣產業永續競爭力。這不僅體現了該公司對社會與環境的高度重視,也展現了與夥伴攜手共進、共創未來的決心。

今年,王大夫一條根持續積極參與公益與運動賽事,並新推出運動子品牌「G+Powerful-G 動力機能防護」系列產品,結合了五代中醫知識和金門一條根專業萃取技術,研發出更多益於大眾的運動保健舒緩產品,呵護大眾的健康與未來,為社會帶來更多正能量與貢獻。

王大夫一條根總經理王建順表示,該公司未來會更加積極參與更多國際的交流,與世界各國產業學習、加強不足之處,並朝企業化、制度化與社會化的目標繼續前進,努力紮根在金門,對地方公益,扶助弱勢,支持各項活動,本著仁德與傳承的使命,盡力為社會做出更多的貢獻!

王建順強調,王大夫一條根也將持續致力於永續發展,與全球B型企業共同為社會與環境做出積極的影響和貢獻。「 Benefit for All. Be the Change.」,鼓勵台灣企業也一起加入B型企業的大家庭,一起成為「對世界最好的企業」。