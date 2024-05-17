王大夫一條根副總王思予（右）與特助王彥翔（左）與《企業進化》之作者-劍橋賈吉商學院教授Christopher Marquis（中）於B型企業協會舉辦「 企業進化 Building Better Business 中小企業ESG國際論壇」合影留念。（圖／王大夫一條根提供）

作為金門地區一條根產業領導品牌的百年老店－王大夫一條根股份有限公司，長期以來致力於公益活動，常攜手華山基金會關懷地區三失老人、也曾運用一條根廢渣製作手工皂並邀請家扶中心之孩童參與製作；對金門馬拉松等各項運動賽事也積極參與贊助，落實循環經濟與企業社會責任，日前更通過國際審核，榮獲「B型企業」認證，成為金門首家獲此殊榮的在地企業。

據了解，B型企業起源於2006年設立於美國賓州的非營利組織-B型實驗室，致力使「人們的商業活動發揮對社會及環境的正面影響力」，且注重在企業跳脫傳統資本主義所追求的利益最大化，以追求共享價值最大化為目標；從公司治理、員工照顧、環境友善、社區照顧和客戶影響力等五大面向，對企業進行評估，鼓勵企業在追求獲利的同時也應兼顧環境與社會平衡發展，致力於創造永續價值。

根據社團法人B型企業協會B Lab Taiwan提供的資料顯示，全球獲得B型企業認證的企業總數達到8600多家，而在台灣，目前也僅有51家企業獲得B型企業之認證，其中就包含來自於金門的王大夫一條根。

日前王大夫一條根也參與B型企業協會舉辦之「企業進化：Building Better Business 中小企業 ESG 國際論壇」， 與65家企業、300 位企業主及高管攜手推廣ESG企業永續發展與實踐，共創台灣產業永續競爭力。這不僅體現了該公司對社會與環境的高度重視，也展現了與夥伴攜手共進、共創未來的決心。

今年，王大夫一條根持續積極參與公益與運動賽事，並新推出運動子品牌「G＋Powerful－G 動力機能防護」系列產品，結合了五代中醫知識和金門一條根專業萃取技術，研發出更多益於大眾的運動保健舒緩產品，呵護大眾的健康與未來，為社會帶來更多正能量與貢獻。

王大夫一條根總經理王建順表示，該公司未來會更加積極參與更多國際的交流，與世界各國產業學習、加強不足之處，並朝企業化、制度化與社會化的目標繼續前進，努力紮根在金門，對地方公益，扶助弱勢，支持各項活動，本著仁德與傳承的使命，盡力為社會做出更多的貢獻！

王建順強調，王大夫一條根也將持續致力於永續發展，與全球B型企業共同為社會與環境做出積極的影響和貢獻。「 Benefit for All. Be the Change.」，鼓勵台灣企業也一起加入B型企業的大家庭，一起成為「對世界最好的企業」。