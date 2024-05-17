台南市近期雨後登革熱孶生源飆高，本土登革熱疫情一觸即發，統計第19周誘卵桶指數比前1周上升近12％，其中南區鯤鯓里、安南區公塭里、鹿耳里及學東里、仁德區仁和里誘卵桶陽性率超過60％，病媒蚊監測指數居高不下。

台南目前尚無本土病例登革熱病例，但境外移入已累計6例，台南市登革熱防治中心4月1日起，針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法第25、70條規定，處以罰鍰3000元至1萬5000元，1個半月來已開出102張罰單。

台南登防中心指出，第19周誘卵桶指數比前1周大幅上升近12％，熱區監測增加近2萬個卵粒，這些卵粒如果都孵化為斑蚊，登革熱風險勢必將大增，依據天氣預報指出，第20周仍有鋒面通過，可推測第20周誘卵桶指數仍會持續上升。

監測人員近期也在廢棄輪胎發現陽性孳生源。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

尤其，除了常見杯、桶、瓶等積水容器外，監測人員近期也在廢棄輪胎發現陽性孳生源，登防中心主任李翠鳳呼籲，防治登革熱的不二法門還是動手清除積水容器，讓病媒蚊無法孳生。

根據疾病管制署統計資料顯示，今年境外移入登革熱病例數較去年同期增加，鄰近東南亞國家如印尼、泰國、寮國、新加坡等，疫情都呈上升趨勢，尤其是印尼病例數已達6萬餘人次，為近5年最高，馬來西亞登革熱疫情也同樣嚴重，目前病例數達5.3萬人次，同樣高於近5年同期。