澎湃新聞報導，大陸國新辦17日舉行4月國民經濟運行情況發布會，大陸國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，隨著大規模設備更新和消費品以舊換新等政策逐步落地生效，相關行業需求將得到提振，預計生產者物價指數（PPI）有望繼續低位回升。

劉愛華指出，4月大陸PPI同比下降2.5％，降幅比上月收窄0.3個百分點，環比下降0.2％，降幅比上月略微擴大0.1個百分點。

分行業來看，同比上漲的主要是石油和天然氣開採業、有色金屬冶煉和壓延加工業以及部分消費品製造業。4月受國際原油、有色金屬等大宗商品價格上行帶動影響，大陸國內石油和天然氣開採業同比上漲9.4％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲3.6％。另外，在消費需求恢復帶動下，有部分消費品製造業也出現上漲，文教工美體育和娛樂用品製造業、皮革毛皮羽毛及其製品和制鞋業、菸草製品業、紡織服裝服飾業、酒飲料和精製茶製造業價格同比漲幅在0.3％-5.0％之間。

從下降的行業來看，主要是受供給充足等影響，煤炭等行業價格同比下降。其中，煤炭開採和洗選業價格同比下降14.2％，非金屬礦物製品業下降9％。4月中旬以來，鋼材市場供需略有改善，價格有所上漲，但全月平均仍在下降，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格環比下降2.5％，同比下降8.5％。

劉愛華說：「未來一段時間，國際大宗商品價格走勢仍然存在不確定性，但隨著大規模設備更新和消費品以舊換新等政策逐步落地生效，相關行業需求將得到提振，預計PPI有望繼續低位回升。」