總統就職典禮將於5月20日登場，由於下周一是台中市議會總質詢首日，盧秀燕已向議會請假出席大典，她今天受訪表示，這是第一次在總質詢請假，感謝議員們成全，但因只請幾個小時，下午會趕回來備詢。

台中市議會今天進行定期會一讀會，由於下周一將進行市政總質詢，首日盧秀燕請假將出席520就職典禮，市議員劉士州要盧向議會說些內心話，但議長張清照表示，這跟議會不相關，參加不參加，市長自己決定，若有媒體問她，她自己會講，隨即敲槌宣布「散會」。

盧秀燕會後受訪指出，下周一是準總統賴清德就職日子，她會參加，這是自己執政5年多，第一次在議會總質詢期間請假，市長在總質詢請假非常少見，特別感謝議長的幫忙，以及議員們成全。

盧秀燕說，總統就職是國之大典，既然她被受邀，她的態度是一致的，上一任蔡英文就職，她也親自出席，這一任也不例外，會親自參加；總質詢首日將由副市長黃國榮代理，但她只請幾個小時，因總質詢是全天候，下午會趕回來備詢。