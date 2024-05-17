近幾年國際情勢升高，美國與中俄兩國的關係日趨緊繃，一些專家和官員擔心這些地區衝突可能升級為更大型的戰爭，最終導致核戰爆發。近期俄羅斯總統普丁訪問中國，會後的《聯合聲明》中，雙方提到對核戰的看法。

《新聞周刊》報導，普丁和習近平16日宣布了深化夥伴關係的計劃，並發表聲明闡述了他們在世界面臨的許多問題上的立場，從經濟問題到俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭。

對於核戰，在中國大陸和俄羅斯發表的聯合聲明中提及：「雙方重申恪守2022年1月3日發表的《五個核武器國家領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，特別是核戰爭打不贏也打不得理念，再次呼籲聯合聲明所有參與國切實遵循該聲明。」

事實上，普丁曾在聯合國紐約總部《不擴散核武器條約》第十次審議大會開幕之際，向大會致信表示，俄方認為核戰爭中不會有贏家，核戰爭不應被發動。此外，俄羅斯作為《不擴散核武器條約》締約國與存約國之一，始終遵循文件內容與精神，完全履行與美方就削減和限制相關武器的雙邊協議義務。