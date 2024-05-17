連營業員都不知道的ETF借券收入
雪倫分享過曾為了00929開保管銀行 富邦銀行
但雪倫較常往來的交割銀行是 國泰世華銀行
這次帳上的00929被借走大部分，剩9張在庫存可以參加除息，所以面臨到以下二種狀況：
1 】原帳上的9張會照投信公司配息時間 5/20 早上匯到富邦銀行帳戶。
2】被借走的券會以權益補償方式在 5/20當天下午3:30前匯到證券交割戶，不會扣匯費。
是匯到二個不同的銀行帳戶哦！
關於權益補償的部份：
券商跟我說00929的借券人已賣出，所以算資本利得，不算股利所得，這次不會列股利收入。
如果借券人借00929是為了參與除息，没有賣出，那就算股利所得。
跟雪友分享這次的經驗～
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