中信金17日召開董事會，據了解，中信金大股東辜仲諒將以法人董事代表身分，出席中信金控董事會，這將是闊別逾17年以來首度重返中信金控，而日前傳出中信金前總經理吳一揆會回中信金接棒中信金控副董事長，也將在17日揭曉答案。

對於辜仲諒重返中信金控是否可接掌董事長一職，金管會日前已回應不評論個案，但對於大股東適格性以及金控負責人資格法規都有規定，金管會將依法審理。

辜仲諒自2006年11月24日請辭中信金法人董事代表、中信金副董事長職務自動解任，今年2月就傳出將重返中信金，如今暌違17年又5個多月之後，將再度重返中信金董事會。

據了解，辜仲諒與吳一揆17日董事會中，將成為辜家的投資公司派駐在中信金的新法人董事代表，吳一揆於董事會上將被推舉為中信金副董事長。

據了解，中信銀行董事長利明献日前已經決定轉換跑道，有望在5月24日的東元電機股東常會改選董事後接掌東元的新董座。而利明献的中信銀董座職缺，據了解，將由中信銀行副董事長詹庭禎依職權代理，而詹庭禎目前也是中信銀印尼子行PT Bank CTBC Indonesia董事長。