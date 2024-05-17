南山產物表示，該公司的網路投保即日起推出乙式、丙式及丙式限額等三種方案的「車體險」與「汽車竊盜損失保險」線上自動核保服務，由系統直接串接關貿網路平台與監理站，自動檢核保車前一年的車險承保內容與車籍資料，節省人工審核等待時間，即可在線上快速完成投保，即便是假日投保，保戶也無須耗時等待人工審核，讓保戶24小時線上即時車體險投保。

同時，為了替保戶省去查看行照才能填寫車籍資料的不便性，南山產物說，該公司網路投保也串接監理站系統，民眾只要填寫車主資料及車牌，就會自動顯示廠牌、引擎號碼、出廠年月、發照日期等車籍資料，不僅方便客戶輸入車籍資料，更確保資訊正確性。

此外，南山產物也從過往車險理賠統計數據發現，保戶若發生交通事故，真正需要的是快速接手的服務與簡便的理賠方式。南山產表示，該公司率先業界推出「一通電話、30分鐘內啟動車險理賠服務」。保戶一通電話即啟動理賠，理賠人員則快速接手損失估價、肇責查證、和解作業、理賠付款等後續，並在過程中主動通知，讓保戶安心掌握理賠處理進度。

南山產物提醒民眾開車上路前務必檢視車險保障是否足夠，若不確定車險是否到期，若是南山產物保戶也可加入南山產物LINE官方帳號並綁定成為會員後，透過「保單查詢」進行檢視；針對即將到期之車險保單，即可透過網路投保24小時線上投保服務，不受時間及地域的限制。