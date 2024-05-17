國家政策研究基金會在520前夕表示，將成立文化藝術監督聯盟來監督相關政策，並呼籲新政府應停止煙火式的「燒錢大內宣」模式，避免文化政策淪為浪費公帑、服務意識型態的工具。

國政會指史哲是「燒錢部長」，從他在高雄市政府，就經常辦燒錢大劇，自2018年《見城》逾1998萬元， 2022年《船愛》近3000萬元，各只演兩天與三天。接任文化部長之後，以相同模式又辦了歌仔音樂劇《1624》，又花費了超過8000萬元，同樣兩天就精光。

國政會表示，《1624》並沒有編列科目預算，更沒有經過正規的預算審查程序，而是臨時動支於文化部公務預算「視覺及表演藝術之策劃與發展」項下的「表演藝術之輔導與推動」，支應7500 萬元，另由國立傳統藝術中心公務預算「傳統藝術中心業務」項下的「傳統藝術展演交流與推廣計畫」，支應1196萬6950元。

文化部113年度預算的「表演藝術之輔導與推動」，共編列了3億8,897萬4千元，其中最主要的獎補助費2億9,274萬2千元，係用來補助各縣市政府及國內各團體。《1624》從中挖走了7,500萬元，大約占了四分之一，等於排擠了諸多扶助地方表演團體的經費。

國政會指「傳統藝術中心業務」基本上涵蓋了傳藝中心的所有施政，其中又以「傳統藝術展演交流與推廣計畫」占的預算比例最高。113年度該計畫編列了近2億7000萬元，其中有2514萬9000元係對國內團體的獎補助費。《1624》從這筆公務預算當中挪用了1196萬6,950元，等於讓國內團體的獎補助費少了一半。國政會籲即將上任的文化部長小野矯正燒錢的歪風。並追查《1624》的弊端。