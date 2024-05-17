現代婦女基金會及台灣防暴聯盟呼籲，除了應修正「兒童及少年性剝削防制條例」外，更應修正刑法針對持有、購買、觀覽成人非法、非自願性影像者，應修法明訂處罰或提高罰則。（現代婦女基金會提供／林良齊台北傳真）

據性影像中心處理案件統計，2023年8月15日至12月31日的 1151位被害人中，成人就佔了84.4％（972人）；113年截至3月31日止的 901位被害人中，成人亦佔了近八成（720人）。現代婦女基金會及台灣防暴聯盟呼籲，除了應修正「兒童及少年性剝削防制條例」外，更應修正刑法針對持有、購買、觀覽成人非法、非自願性影像者，應修法明訂處罰或提高罰則。

民間團體與朝野立委近日提出逾50個「兒童及少年性剝削防制條例」修正草案版本，並已由立法院聯席會議審查完竣，併案交付黨團協商，本會期可望三讀通過。目前兒少性影像犯罪研議修法的重點方向，與各民間團體所倡議「提高持有、支付觀覽兒少性影像刑責」、「強化主管機關即時強制權責與跨部會協力機制，簡化封網流程」、「建置數位性暴力犯罪資料庫，主動巡查查緝」等訴求不謀而合。

但成人非法性影像部分目前規範仍少，婦團表示，即便在數位性暴力四法修正上路之後，對於持有非法成年私密影像者，執法機關依舊無法予以處以罰責，致保護被害人立意不能貫，呼籲針對持有、購買、觀覽成人非法、非自願性影像者，應修法明訂處罰或提高罰則，以斬斷非法性影像產業鏈；應比照兒童及少年性剝削防制條例修正性侵害犯罪防治法，明定中央主管機關對違法網路業者主動即時強制處置法定職權、責任義務，簡化封網流程，儘速減害。此外，應增訂由中央主管機關統籌設立即時審議機制，訂定下架封網等處置判斷原則與條件，因應實際案件主動採取行動，遏阻犯罪避免造成更多危害。

婦團指出，也應成立數位性暴力犯罪偵辦專責單位與專責人力，編列充足專責人力編制與預算，完善人才培訓與專責久任，主動巡查及偵辦慣犯、具商業結構、跨國界的惡性犯罪，建置數位性暴力犯罪資料庫，需包括犯罪行為人、被害人案件資料，及非法、兒少被害性影像轉碼建檔等資料，利用資料庫比對個案資訊，突破性影像跨偵辦機關及時間限制困境，主動查緝犯罪，並減少重複陳述和有效蒐證偵查流程，建立跨縣巿、跨案件、跨國界偵辦的機制，讓被害人不需因同一份外流檔案或訊息來源，一再報案與陳述，減少對被害人的二度傷害。

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