🔴【LIVE直播】立院今闖關國會改革 韓國瑜主持表決大戰｜2024.05.17｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜대만 뉴스 방송 @ChinaTimes

🔴【LIVE直播】確定「挑燈夜戰」！ 國會改革法案延長開會時間｜2024.05.17｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送 @ChinaTimes

為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17）日皆甲動，立法院將上演表決大戰，而在7點進場及表決討論事項時，藍綠委爆發激烈衝突。對此，國民黨主席朱立倫表示，要給予民進黨嚴厲譴責，也要聲援在在立法院將士用命、努力奮鬥的國民黨委員，對於民進黨濫用暴力、鬧場破壞的行為，請問賴準總統、卓準院長，「這就是你們對於朝野對話的回應嗎？」

立法院今上演韓國瑜上任院長以來首場表決大戰，藍綠白三黨都甲動，在７點搶進議場的第一波攻防後，藍、白委佔領主席台，約10點時韓國瑜順利上台主持議事，期間再次爆發衝突。而在宣讀完報告事項後，韓國瑜裁示，後續議事進行有待黨團協商，宣布休息。《中時新聞網》透過直播提供最新現場狀況。

對於今在議場爆發的激烈衝突，國民黨主席朱立倫表示，「譴責暴力！民進黨插隊、鬧場成為『暴力無法黨』！今早我們看見民進黨在立法院的暴力、混亂、鬧場破壞議事規則的狀況。身爲最大在野黨主席，我要給予嚴厲的譴責！更要聲援在立法院將士用命、努力奮鬥的國民黨委員！」

為了力拚國會改革五法搶在520前闖關三讀，國民黨與民眾黨立法院黨團發動議場「輪值守夜」搶優先排案權並把守在議場門口前，17日上午7點議場門打開，國民黨立委擋下民進黨的攻勢，搶先占上主席台並歡呼慶祝搶先排案登記成功。（姚志平攝）

朱立倫說，民進黨顯然仍然無法認知新國會代表的新民意，依舊保持蠻橫跋扈的行徑，甚至為自己的無能而暴怒，傷及國民黨黨立委、議場記者與警察。國民黨黨團為了第一時間把國會改革法案議程送進議場，兩天前就在議場門口排隊，展開長達48小時的堅定守護。然而民進黨不但在開議前一刻突然湧入插隊，更開始推擠、使用暴力！民進黨的委員不但用暴力對待國民黨、民眾黨的委員，還打了在第一線維護秩序的警察、為求報導真相的記者。民進黨作為當家政黨，竟然成為了「暴力無法黨」？所有民眾都無法接受！

朱立倫也說，要嚴正譴責民進黨這些濫用暴力、鬧場破壞的行為，民進黨號稱的民主進步，竟是靠著蠻力與無理來對待議事運作。也要聲援在第一線作戰，團結一心的國民黨夥伴們！更要聲援在現場努力維持秩序的警察同仁們以及為求報導真相的記者朋友們。這種濫用暴力的場合，更需要你們的支持保護與伸張真相，然而卻也被無辜波及、暴力對待，民進黨這樣的表現與行為，全民都看在眼裡！

朱立倫也直接點名準總統賴清德、準閣揆卓榮泰，「這就是你們對於朝野對話的回應嗎？這就是你們對於朝野和諧給的表現嗎？插隊、暴力、鬧場就是賴準總統在未來給台灣看見的民主示範嗎？」