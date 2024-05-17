中共中央紀委國家監委網站17日發布，據中紀委國監委駐國家體育總局紀檢監察組、河南省紀委監委消息：日前，經中紀委國監委批准，對大陸國家體育總局冬季運動管理中心前黨委書記、主任倪會忠嚴重違紀違法問題，立案審查調查，並開除中共黨籍、開除公職。

經查，倪會忠喪失理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠不老實，搞團團夥夥、拉幫結派，營造聲勢撈取政治資本；表裡不一，陽奉陰違，搞兩面派，做兩面人；結交政治騙子；私藏、閱看有嚴重政治問題的書籍；搞迷信活動；對抗組織審查；履行全面從嚴治黨第一責任人職責不力。

倪會忠違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，違規接受宴請、旅遊等活動安排；收受可能影響公正執行公務的禮品禮金。違背組織原則，在組織談話時不如實說明問題；在幹部考察推薦中搞拉票、助選等非組織活動；利用職務便利或職權上的影響為他人謀取人事利益。

倪會忠廉潔底線失守，縱容、默許特定關係人利用本人職務上的影響謀取私利；長期無償借用他人住房。作風霸道，存在官僚主義問題；私自留存涉及黨組織關於幹部選拔任用等方面資料。

生活奢靡、貪圖享樂。大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在工程承攬、賽事承辦、職工招聘等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

倪會忠嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。根據有關規定，決定給予倪會忠開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得；河南省監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法偵辦，所涉財物隨案移送。