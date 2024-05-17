彰化縣和美鎮前鎮長阮厚爵遭檢舉涉貪，彰化地檢署15日持搜索票實施搜索8處，通知到案19人，訊問後，認涉犯《貪汙治罪條例》等罪嫌，阮厚爵等5人有湮滅證據及勾串之虞，阮、賴2人在昨日下午由法院裁定羈押禁見，阮於同日深夜11點多進入彰化看守所，據了解，阮厚爵睡眠及飲食似未受影響，與同房也有互動，顯示心情平靜。

阮厚爵在經過2天偵訊後，在昨天深夜11時20分許進入看守所，代號0063，所方今早表示，阮厚爵昨晚睡眠正常，今日早餐吃了1顆饅頭，也喝了紅茶，所方安排3人房，阮厚爵與同房也都有互動，下午3點所方也會安排半小時放風時間。

彰化地檢署接獲有涉貪情資，經長期蒐證後認時機成熟，在15日持搜索票實施搜索8處，通知到案19人。訊問完畢後，認被告等人分別涉犯《貪汙治罪條例》等罪嫌。阮厚爵及其司機姚男、賴姓、陳姓、黃姓等5人犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串之虞，均向法院聲請羈押禁見，昨日下午，經法院裁定阮、賴2人羈押禁見；姚、謝2人10萬元交保，其餘證人均請回。

阮厚爵去年代表國民黨參選立委，與綠營尋求連任的立委陳秀寶對決，據地方人士透露，阮厚爵在參選立委期間即曾傳出因祭祀公業土地案涉貪，被壓下，卻仍因嗆聲影片瘋傳，最終以2萬1989票之差落選，但其連任兩屆議員、兩屆鎮長，在地方實力不容小覷。