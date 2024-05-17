新竹市5月25、26日將在市立體育館舉辦首屆「漫人祭－2024新竹國際動漫節」，17日舉辦宣傳記者會。（王惠慧攝）

新竹市5月25、26日將在市立體育館舉辦首屆「漫人祭-2024新竹國際動漫節」，新竹市長高虹安、副市長邱臣遠為宣傳漫人祭，17日Cosplay動漫角色芙莉蓮、欣梅爾，高虹安首次體驗Cosplay，她說一早裝扮感受到Coser的辛苦，也笑說穿芙莉蓮服裝簽公文「非常不習慣」。

高虹安也說，她和邱臣遠為了宣傳本月25、26日的動漫節，今特地首度跟Coser體驗Cosplay，也笑說邱臣遠打扮成欣梅爾，結果議員們路過直接錯過他，完全認不出來。她也提到邱副市長是粉絲原本想扮《七龍珠》角色，但最後還是決定配合大家扮勇者小隊。

高虹安說，今年活動非常盛大，包含展出在地漫畫家阿推與茜Cian的作品，也匯聚來自台、美、日等地共14位動漫藝術家參展，此外，漫人祭也特地策劃《七龍珠》展區，屆時粉絲們也能在紙飛機上寫下想說的話，紀念作者鳥山明。

連續2天的動漫慶典也規劃許多活動，高虹安說，最精彩的Cosplay創作大賽將迎來40組以上的Coser來參加，最高獎金高達3萬元，期待喜愛動漫的朋友一同來參與、發揮動漫魂，她也說出經典台詞，「如果是勇者欣梅爾的話，一定會來新竹國際動漫節！」

被問到為何打扮成芙莉蓮，高虹安說，其實打扮成芙莉蓮，是文化局同仁跟幕僚一起想出的角色選擇，當時她只提到希望是正面的動漫角色，於是選了年輕人非常喜愛的動畫《葬送的芙莉蓮》，而且芙莉蓮有個夥伴就是勇者欣梅爾，就邀請副市長一起來裝扮。

她說早上大概花了1個多小時間，因為Coser都很專業，包含化妝、頭髮造型、服裝，還有各種小道具，例如固定頭髮的髮網等，才能戴上假髮，Coser也很認真揣摩每個角色的神情、人物設定等，讓她很敬佩。

高虹安也說，Coser也提醒她，因為芙莉蓮是精靈角色，不太有情緒不能大笑，但跟自己平常莫名其妙笑出來的個性有差距，所以一直在想到底能不能笑。