🔴【LIVE直播】立院今闖關國會改革 韓國瑜主持表決大戰｜2024.05.17｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜대만 뉴스 방송 @ChinaTimes

【517表決戰】鍾佳濱飛撲陳菁徽！藍綠從門口鬧到主席台 陳玉珍：他們是故意的 @ChinaTimes

立法院今上演表決大戰，場面火爆，三黨立委雙方在議場門口爆發激烈扭打，進入議場後也是衝突不斷，民進黨立委也集體指控國民黨「打人喊救人」，一直不斷扭曲製造錯誤訊息。民進黨立委陳亭妃表示，國民黨不讓我們在委員會討論，用鴨霸的手法違反民主政治，希望好好地審好好發言。

民進黨立委郭昱晴指出，她自己是新科立委，也是開議以來最震撼的一次，大家要進議場之前，她是被推到牆邊，國民黨不斷用肢體推擠，她的手是拉傷，除了她以外最難過是看到，即便過去我們是多數，也從來沒有程序委員會當中連去掛號權利都不給，連討論機會都沒有，直接把要過的法案逕付二讀，用表決方式對待我們所有人，我們背後都賦予很多人的期待，但是面對目前國會亂象如此粗暴。

民進黨立委羅美玲說，我們要的是實質審查，這都是立法委員的職責，今天推擠也受了一些傷，剛剛到台大醫院急診室，聽到肋骨喀拉一聲，剛剛忍痛同事很有愛，醫生說有挫傷，希望大家等等可以好好溝通進入實質審查，對於大家這是不能接受的事情。

民進黨立委郭國文指出，國民黨跟民眾黨他們想要多數暴力，會有肢體衝突是非常不得已，他自己也受了點小傷，還有剛剛被民眾黨立委黃國昌噴口水，他也真的有拿酒精消毒，黃國昌刻意咆哮，還塑造成自己是受害者，真的是居心叵測。

民進黨立委鍾佳濱解釋，他受傷是因為登上主席台，有人伸手抓住，一起摔下去後撞到扶手，在腋下肋骨的地方挫傷，但不管今天的結果是挫傷還是皮肉傷都不是我們要的，盼院長可以遵守議事規則能夠公平討論，不希望憾事發生，希望能照著議事規則，讓法案進入討論。

鍾佳濱也說，肢體衝突上我們也看到，他重心是不穩，有人拉他抓住就倒下來，事後被提醒也當面道歉，面對國民黨立委陳菁徽的感受他表達尊重，如果有冒犯，還是會表達誠摯的歉意，能做的就是盡可能表達歉意。

民進黨立委林淑芬則批評，她一項秉持著進廚房不怕熱，看到一幕場景讓她很震驚，就是國民黨立委徐巧芯試圖拿出旗襟要去勒住立委王美惠的脖子，大家徒手相互抗爭，相互推擠都是正常，但是徐拿著布，意圖要勒脖，這已經逾越法律界限，大家要嚴肅看待此舉，如果大家不正視，恐怕會續民主倒退。

民進黨立委王美惠表示，徐巧芯把旗子布捲起還就想要勒她，但是院長宣布不能拿道具進去，她一樣沒聽院長的話，希望她可以聽院長的話，不要拿危險物品進去，有時候大家拉扯，萬一發生什麼事情這很不好，也不是給全國人民的示範。

國民黨陳玉珍則有備而來表示，如果你沒有做好準備被打、被推擠，就是工欲善其事必先利其器，做好所有的準備，不要受傷再來討拍。