綜合陸媒報導，4月分，社會消費品零售總額人民幣（下同）3.57兆元，年增2.3％，低於市場預期增長3.7％。首4月，社會消費品零售總額15.6兆元，年增4.1％。

首4月，全國固定資產投資14.34照元，年增4.2％，低於市場預期增長4.6％。分領域看，基礎設施投資年增6％，製造業投資增長9.7％，房地產開發投資下降9.8％。

4月分，全國城鎮調查失業率為5％，比上月和去年同期均下降0.2個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5％。

報導稱，總的來看，4月分國民經濟運行平穩，雖然部分指標受節假日錯月、上年同期基數較高等因素影響增速有所放緩，但工業、出口、就業、物價等主要指標總體改善，新動能保持較快成長，國民經濟延續回升向好態勢，積極因素累積增多。但也要看到，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。

統計局表示，下階段，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，着力推動高質量發展，靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。