台電16日晚間在高雄市仁武區仁林路一處工地內施工時，不慎挖破地下直徑200公分的自來水管，現場湧出大量黃色泥水，台電立即通報自來水公司到場處理，水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，後續維修將朝不影響民眾用水方向努力，目前正在評估確認縮小停水範圍與時間，若需停水將提前告知民眾。

高雄市長陳其邁表示，高市府16日接獲台水跟台電公司的通知之後，就立刻啟動相關應變措施，也由副市長林欽榮特別成立應變小組，與台電、台水舉辦密集的會議共同討論，盡量在管線修復期間將民眾的不便降到最低。

高市府水利局長蔡長展表示，今天自來水公司以及台電公司有去現場會勘，目的就是要做臨時管線的調水作業，原則上會用在獅龍溪排水上，水利局會給予協助，整個影響範圍要看所有管線的臨時管布設，才能確定未來影響的範圍，所以後續會積極來協助此案，盡快把管線修復搶通。

據悉，被挖斷破的水管每天漏水量高達1萬噸，影響範圍以楠梓、大社、梓官、橋頭、彌陀地區為主，目前自來水公司以調度方式供給24萬戶用水，暫未停水，但若要進行維修，施工期間不排除停水，自來水公司強調，盡量會以調度方式減少停水戶數。

由於被挖破的是直徑200公分的水管，若完全停水，恐造成50萬戶受到影響，目前自來水公司以調度方式供應用水，水公司第七區管理處副處長徐志宏表示，後續維修一旦確認需停水將會提前告知民眾，不過目前仍在評估中，希望朝不停水或降低對民眾影響用水方向努力搶修。