知名直播主Toyz（劉偉健）因販毒案遭判4年2個月定讞，服刑前一天在直播中認愛女星篠崎泫，希望粉絲支持她，但仍有許多網友出征篠崎泫的社群謾罵。對此，篠崎泫深夜無奈吐心聲。
Toyz和篠崎泫緋聞傳許久，本來雙方都不認愛，直到Toyz入獄前一晚，終於在直播中承認跟篠崎泫交往中，「我也不希望進去之後她自己一個人承受這些，因為站在她的角度，跟一個罪犯在一起，肯定在藝人的形象上面多多少少有一些影響，所以想說希望至少今天在場的觀眾可以支持她。」
沒想到此舉招來黑粉，跑到篠崎泫的社群留下不禮貌的文字，批評：「那麼正，為什麼會選擇他呢」、「樹立正向的人設但跟Toyz在一起」、「原本很欣賞妳的，為什麼要跟販毒仔椅子在一起呢？」更有人留下不堪的字眼，嘲諷篠崎泫是「販毒仔女友」，揚言要退追蹤。
篠崎泫今（17日）凌晨1點多在threads感嘆：「這世界充滿惡意。」截稿前已有3千多人按愛心、近3百人留言，大部分都在安慰篠崎泫，希望她別往心裡去。
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