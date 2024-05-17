外交部。（資料照）

準總統賴清德就職在即，外交部發布新聞稿指出，選後至今共計有73個訪團、687人來台祝賀，其中有22團、179人是就職前前來祝賀；另外51團共508位外賓將參加520就職典禮及相關活動，在我國邦交國中計有元首團8團。

外交部指出，來台參加就職典禮的邦交國訪賓中，計有元首團8團、副元首團1團、外長團1團及特使團2團，包括教廷循例指派的特使。訪賓有，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）暨王妃、馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）暨夫婿、帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）伉儷、巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）。

外交部續指，邦交國訪團中也包含，貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、聖露西亞總理皮耶(Philip J. Pierre)、聖文森總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves）伉儷、吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）伉儷、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利（Geoffrey Hanley）及瓜地馬拉外長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）。

非邦交國來賀訪賓有美國、加拿大及新加坡等慶賀團，以及歐洲議會友台小組議員、英國、日本、澳洲、韓國等國國會議員等。

外交部指出，來台致賀外賓將除將出席19日晚間舉行的第15任總統國宴及外交部在臺北賓館舉行的歡迎酒會外，另將參加20日上午在總統府舉行的第15任總統握別、第16任總統及副總統宣誓典禮、致賀、總統府前慶祝大會，以及20日晚間在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行的國宴，總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴也將分批會見各國慶賀團。