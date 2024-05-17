電影《大都會 Megalopolis》主演群在本屆坎城影展紅毯一字排開，星光熠熠。（摘自坎城臉書）

85歲的《教父》系列名導法蘭西斯柯波拉推出新作《大都會 Megalopolis》（暫譯），號稱籌備近40年、劇本改過不下數百次，甚至一度讓柯波拉動用所有資金，拍到快要破產，但竟然沒有片商敢買來發行。台灣17日凌晨，眾所期待的《大都會 Megalopolis》在第77屆坎城影展首映，導演及眾主演群皆踏上紅毯，最終柯波拉獲得了7分鐘的掌聲致意。

《大都會 Megalopolis》的時空背景設定在想像中的現代美國，同時也有帶有羅馬時期的史詩寓言架構。首映後獲得十分兩極的評價，看過的外媒一率給出前衛、大膽、雄偉等的評語，但整題而言好壞參半；這也對應了先前的傳言，諸多片商表示在看過片後感覺電影表現會「滑鐵盧」，導致許多國家遲遲沒有上映的消息。

儘管電影表現不盡人意，柯波拉一抵達首映場館便收到在場影人的將近4分鐘的歡呼及掌聲，主演亞當崔佛更是直接將鏡頭移向柯波拉以示敬意。最後，柯波拉更以「無法用言語形容我的心情」、「我想感謝我的家人，這群演員現在也是我的家人」來表達他的感激之情。

根據英國衛報報導，先前劇組有人爆出柯波拉在片場的行徑十分詭異，除了坐在拖車裡幾個小時一言不發，讓大家乾等之外，還被爆出不斷吸食大麻且不跟任何人講話，所有的工作人員都處在一頭霧水的狀態，並且得不斷等待指令。有一位不具名的工作人員直言：「我們一度懷疑這個人到底有沒有拍過電影。」