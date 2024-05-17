國民黨、民眾黨立委近日聯手徹夜排班，意圖於今（17）日將《立法院職權行使法》等法案強渡關山，藍綠白立委上午爆發連串衝突，並上演表決大戰。民進黨發言人吳崢痛批，藍白聯手假藉國會改革之名，強推違憲濫權法案，程序不民主，未經委員會詳實審查，內容更是毀憲亂政，手段蠻橫粗暴，讓立院無限擴權，剽竊行政權、司法調查權，踐踏民主、視憲法於無物，不僅讓台灣民主政治蒙羞，更讓立法院淪為國際笑話。

吳崢強調，520總統就職在即，是國家重要典禮，也是台灣民主象徵，自今年1月13日至就職典禮期間，共有73個訪團、687人來台向當選的總統及副總統表達祝賀之意。這些來賓包括了元首、副元首、外長團以及教廷特使，來自各個邦交國的訪賓以及非邦交國的重要來賓將參與就職典禮及相關活動。

他說，世界各國貴賓都來台關注台灣民主運作，然而本屆立法院自開議以來亂象不斷，藍白兩黨更選在520前幾天敗壞議事，使台灣的立法院淪為鬧劇，讓國際友人看笑話，這些作為對台灣國際形象都是傷害。

民進黨痛批，此法案遭社會批評「國會濫權法案」。吳崢說，藍白聯手挾帶國會人數優勢，對與國家人民相關的重大法案，沒收委員會審查討論，甚至連朝野協商都未討論完成就直接逕付二讀，力拚今日三讀遂行「國會濫權」。

他說，藍白違憲的法案，包括刑法新增「藐視國會罪」罰則、立院職權行使法增訂「調查權」等，以改革的口號，行國會濫權行徑，如此違反憲法權力分立原則，根本無視國家的民主憲政體制。

吳崢表示，自詡關鍵少數的民眾黨，更屢屢聽從傅崐萁與國民黨指揮演出，讓國會亂象叢生，徹底成為「傅隨組織」。民眾黨在藍白一家親的政治盤算下，無視當初高舉的「委員會中心主義」國會改革，甚至對國會反性騷條款、防止秘密會議洩密、強化監督立委前往中國與利益迴避等規範提案都加以阻擋，以多數暴力沒收國會討論。

他說，對照黃國昌及民眾黨選前疾呼的新政治理想可說完全背道而馳，背棄選民承諾，令人深感遺憾。

吳崢表示，藍白除了強推「國會濫權」，也意圖剝奪行政院預算權，提出將花費好幾兆元預算的三大「錢坑法案」，一旦法案通過，幾乎等同中央政府一整年總預算規模，試問未來政府應該如何施政？

吳崢表示，國民黨如此強勢濫權綁架政府，數兆元的大撒幣卻連最基本的交通環評、財務試算都沒有，也不讓法案在立法院逐條討論，只在委員會討論不到11分鐘就送出委員會，企圖利用席次優勢強渡關山。

他說，若藍白強行通過，國家財庫勢必被掏空，排擠其他社福民生支出。國民黨無視國家整體資源規劃，破壞權力分立，架空行政權，到底是在監督還是毀憲亂台？

吳崢指出，本屆立院開議至今，整個國會運作荒腔走板，包括推動反年改讓國家財政倒退、意圖配合中國下修《反滲透法》等國安五法、傅崐萁棄花蓮率團「赴中朝共」、國民黨「没收」委員會審查、盧縣一隔空投票舞弊、民眾黨配合藍營護航放水等荒謬的狀況，甚至今日還將直笛、喇叭等器具帶入議場嬉鬧，立法院淪為作秀劇場，這樣的作為，到底對台灣發展有何幫助？藍白一再突破下限毀壞民主運作，實在枉受選民託付。