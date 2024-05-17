由嘉義縣16個商圈精選店家大廚推出拿手料理，歷經近二個月激烈角逐，嘉義縣商圈美食東西軍爭霸戰結果出爐，16日在嘉義縣政府中庭舉行頒獎儀式，由縣長翁章梁揭曉成績並頒獎給東西軍金、銀獎得主。

嘉義縣商圈美食東西軍爭霸戰結果出爐，16日在嘉義縣政府中庭舉行頒獎儀式。（圖/嘉義縣經發處）

翁章梁指出，決賽投票期間，線上有近6萬投票數外，網路訪問量更是超過60萬人次，網路聲量代表著知名度與推銷，透過活動達到多重宣傳目的，讓消費者對商圈及店家更有記憶點，期許商圈持續以美食饗宴，提供大家味蕾上的記憶點。謝謝所有人的努力，也將嘉義的美食讓全台鄉親認識。

東軍美食上菜了。（圖/嘉義縣經發處）

經發處表示，透過活動除可增加商圈話題性與曝光度外，也讓商圈參賽的店家互相交流、觀摩並學習，從參賽作品擺盤、網路票選宣傳動員、美食說菜介紹，明顯感受商圈店家積極與熱情。針對國人注重的食安問題，本次安排專家進店評比環境衛生並給予實質建議，都是為了讓店家能夠更加卓越，相信首次辦理的嘉義縣商圈美食東西軍爭霸戰，可以讓民眾認識到更多優質美味的商圈美食店家。

西軍美食端上桌。（圖/嘉義縣經發處）

嘉義縣商圈美食東西軍爭霸戰將商圈美食區分為「活力早餐」、「傳統小吃」、「暖暖火鍋」、「食堂簡餐」、「熱火快炒」、「好喝飲品」、「百元便餐」、「異國料理」、「烘焙甜點」、「商圈嘉寶盒」等十大類別，初賽評比邀請13位產官學界美食專家及40位商圈代表擔任評審，針對色、香、味、產品衛生、CP值及與比賽主題相關性做評比。近200道美食分別遴選出東、西軍前20大美食進入第二決賽，決賽由民眾網路投票及美食評審實地進店評分，最終評選出東、西軍10大嘉味珍饌。

大林鎮商圈所推出的「慢城嘉寶盒」以實惠的80元銅板價，一次滿足能吃到小吃及甜點的高CP值組合，在評選過程中脫穎而出。（圖/嘉義縣經發處）

此外，為提供各機關、學校等辦理餐盒多樣化選擇，除規劃美食店家讓大家評比外，賽事更規劃集結在地優質店家產品，融合濃厚嘉義在地特色的「商圈嘉寶盒」作為亮點，最後由大林鎮商圈所推出的「慢城嘉寶盒」，餐盒內結合「頭家庄」現烤甜甜圈、「溪客來坐」碗粿、「慢地」滷肉飯等三個店家，以實惠的80元銅板價，一次滿足能吃到小吃及甜點的高CP值組合，在評選過程中脫穎而出。未來主辦單位將協助入選的嘉寶盒宣傳與推廣，提供相關單位辦理活動參考。主辦單位也特別為「商圈嘉寶盒」奪冠的大林鎮商圈設計吉祥物，並製作活動人偶，以「烏殼綠竹筍」、「諸羅樹蛙」及「蝸牛」等大林鎮特產、元素為發想，設計出商圈吉祥物「嘉林筍」，並在頒獎典禮首次亮相，「嘉林筍」可愛萌樣，在現場直接圈粉，增添活動熱情活力氛圍。

大林商圈吉祥物「嘉林筍」在頒獎典禮首次亮相。（圖/嘉義縣經發處）

嘉義縣警局也特別到場宣傳，「AI換臉詐騙」常以「假冒親友詐騙」利用AI變臉技術改變聲音及容貌，佯裝為久未聯絡親有，再假藉急需用錢，請被害人匯款至指定帳戶，許多民眾因為看到視訊電話的另一頭為家人的容貌，便不疑有他便前往匯款，因而落入詐騙集團的陷阱，警察局提醒民眾，現在眼見不一定為真。如有接獲親友視訊來電，提到「急需用錢匯款」關鍵字，可以請對方揮動手臂、左右擺頭，並檢查畫面對方臉頰邊緣處有無模糊及不連貫之處，也可與親友約定通關密語，有疑問可撥打反詐專線165諮詢。