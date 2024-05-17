53歲藝人NONO（陳宣裕）去年捲入MeToo性騷擾風波，被網紅「小紅老師」等人提告，今（17日）士檢偵結，NONO其中5案被依妨害性自主等罪起訴，另2案則不起訴處分。而和NONO結婚11年的老婆朱海君這一年來照常出席商演活動，明將現身旗山武德殿的活動演出，勢必會引來媒體採訪。

38歲朱海君曾得到第31屆金曲獎最佳女歌手獎，2013年她與NONO結婚，去年6月NONO捲入性騷擾風波，8月朱海君出席「石牌福星宮金曲之夜」，開唱前她在休息室隱身一小時，接著上台演唱《只有孤單陪伴我》、還有鳳飛飛及江蕙的組曲，最後唱新歌《你嘛就要忍耐》，身形看似消瘦不少，她上台時主持人、同時也是NONO的師父許效舜低聲地對她說了句：「加油」。

朱海君明將出席旗山武德殿活動。（圖／翻攝自佛光山旗山禪淨中心─臉書）

朱海君打招呼時說：「現場所有朋友大家好，我是朱海君。今天眾星雲集，會有很多好聽的經典歌曲，會唱的朋友跟海君一起唱。」並感謝粉絲，唱完後快步下台，多待了一個多小時才離開，被記者問到：「心情還好嗎？」、「可以聊一下嗎？」朱海君都沉默不語，逕自快步上車。

NONO遭起訴後，與朱海君的婚姻關係備受關注。（圖／中時資料照）

對於朱海君和NONO的婚姻狀態，據《鏡周刊》報導，去年有身邊友人澄清：「沒離」，有律師認為朱海君應該是在等判決書出爐，才會考慮婚姻的走向，而與朱海君有私交的資深名嘴呂文婉，表示站在好友立場絕對會勸對方離婚，兩性作家H（陳鴻儀）則在節目上表示，礙於面子應該短時間不會有動作，但「最終不離我覺得應該很難」。

朱海君去年出席廟宇活動。（圖／中時資料照）

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