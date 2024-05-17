桃園市中壢警分局大崙派出所蘇姓警員，為3名毒蟲掉包檢體，他指稱只是想增加到驗率，被起訴後，他向桃園地方法院請求緩刑。法官痛批蘇男行為罔顧國家對其栽培，更使警譽嚴重受損，依行使公務員登載不實文書罪判1年1月，可上訴。

42歲蘇姓男警在中壢警分局大崙派出所服務，負責毒品調驗業務，要定期找毒品人口尿液檢驗，卻涉嫌在去年4月1日愚人節下午，將6瓶裝有自己尿液的檢體，交付給前來接受採驗的李男、王女和丁男，請他們在各2瓶的封籤上和尿液送驗紀錄表上填寫基本資料，再簽名、捺印，假裝是3人親自排放，蘇再於上面蓋上大崙派出所長職章，送往台灣檢驗科技公司。

檢警遭檢舉後查驗揭發，調閱監視器查出不法，蘇男坦承不諱，但否認和3毒蟲有對價關係，供稱只是想要便宜行事，增加定期應受尿液採驗得品人口的到驗率，避免績效不佳，和3毒蟲口供一致，桃檢依偽造文書罪嫌起訴。

法院審酌，蘇男身為警務人員，本應奉公守法、積極查緝不法及維護社會治安，然竟不知謹守分際，僅為求驗尿到驗率績效，而提供自己所排放的尿液充作受尿液採驗人之尿液檢體，影響尿液採驗結果的正確性甚鉅，所為已使警察的聲譽嚴重受損，更玷汙公權力執行之公正性，無異助長犯罪，造成社會大眾錯認警察甚或司法人員與毒品人口勾結的印象。

另蘇男跟辯護人請求緩刑，法院認為，蘇男是派出所員警，擔任警職多年，竟僅為了毒品犯罪嫌疑人尿液採檢到驗率，率然提供自己所排放的尿液與毒品犯罪嫌疑人，實罔顧國家對其栽培，損及人民對執法人員之信賴，若諭知緩刑，無法懲儆傚尤，甚且徒啟倖免之心，難免讓一般人民心生官官相護、鼓勵犯罪之疑慮，認為不宜緩刑，依行使公務員登載不實文書罪判1年1月，可上訴。

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