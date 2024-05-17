一名23歲女子因有嚴重便秘而求診，自曝10天才大一次便，甚至有時還得靠灌腸來幫助排出，醫師進一步探究飲食內容才得知，原來對方因怕胖，一天只吃一餐，但選的卻是「高蛋白飲」，導致根本沒什麼糞便量，成為釀禍關鍵。

大腸直腸科醫師賴依伶在《醫師好辣》節目中分享個案，一名年輕女子因解便非常疼痛而求診，在問診過程中，對方透露排便頻率約一周一次，甚至10天才拉一次，有時還得靠灌腸來幫助排便。由於情況算相當嚴重，賴便進一步追問其吃東西的量如何？女子則表示，因怕發胖，所以一天只吃一餐，且選的是很多人運動在喝的高蛋白飲，認為有益於健康。

賴依伶聽了直搖頭，因高蛋白飲屬於液體蛋白質，它進入體內後容易被吸收掉，在殘存固體渣渣很少的情況下，導致根本沒什麼糞便量可排出，也難怪解便會如此困難。

賴依伶表示，一般人遇到便秘的問題，都會想盡辦法大出來，但應先回頭檢視自身進食的量是否足夠，若食物根本不夠，再怎麼解都會解不出來。因此，她就建議該女子，要多多進食，並調整飲食內容物，不要都只吃液體的東西，還是要有固體的成分。

若擔心變胖，賴依伶也提到，進食順序可先從蛋白質、青菜開始吃，最後再攝入澱粉；除此，輔助適當的運動也可以促進腸胃蠕動，不僅能維持正常的排便狀況，還可以擁有比較健康的體態。