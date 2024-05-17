俄羅斯總統普丁16日展開訪中之旅，並在北京與中共領導人習近平會晤，簽署「中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明」，其中提及台灣是中國不可分割一部分。對此，外交部重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，俄中沆瀣一氣更凸顯威權合流，威脅全球和平穩定。

普丁（Vladimir Putin）昨日在北京與習近平展開會談，習近平稱，中俄關係穩定有利世界和平，兩國將在各領域合作做出新部署。會後，中俄發表《聯合聲明》，除深化全面戰略協作夥伴關係，擴大聯合演訓活動規模外，也以嚴厲措詞直指美國霸權破壞地區和全球和平。俄方則重申恪守一中原則、反對台獨。

外交部痛批，聯合聲明中妄稱「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國不可分割的一部分，反對任何形式的台灣獨立，堅定支持中方維護自身主權和領土完整，以及統一國家之行動。」外交部對此荒唐謬論予以嚴正駁斥。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣。中華民國台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權、法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部批評，俄羅斯與中共沆瀣一氣，破壞台海及區域局勢的穩定，更凸顯中俄威權合流，對全球和平穩定及以規則為基礎的國際秩序所造成的重大威脅。

外交部表示，台灣位居印太地區守護民主自由價值的戰略前沿，我國捍衛國家主權的立場堅定不變，未來也將持續強化與理念相近夥伴的合作關係，共同抵禦共產中國的文攻武嚇，遏制威權勢力擴張，確保台海的和平穩定，促進全球的經濟安全與繁榮發展。