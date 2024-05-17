玉井區公所定18日在望明綠色隧道舉辦「果然愛上你了」採果樂活動，今年共有27組101人報名參加，警方將於當日上午9至11時封閉綠色隧道，雙向交通管制。

玉井區公所指出，「果然愛上你了」採果樂活動於2019年首辦，開放綠色隧道土芒果讓民眾免費摘採，重溫童年採果回憶，一上演即轟動，之後年年舉辦，2022年因疫情暫停一次，2023復辦又吸引130人報名，每人都手提一大袋土芒果，還有人挑著扁擔帶回10多斤。對參加者而言，最珍貴的是親子採果的共同回憶。

2024年「果然愛上你了」活動於3月18日受理線上報名，名額100人，報名期限至 3月28日下午5點止，結果只2天就額滿。

報名參加採果的民眾滿載而歸。（玉井區公所提供資料照片／寶智華台南傳真）

玉井區公所表示，採果樂將於18日上午9時在望明綠色隧道展開，綠色隧道175棵土芒果樹目前結實纍纍約有5600多台斤；現場由望明社區提供勾架，並示範採果技巧，民眾採果後還能現場製作芒果青，體驗在地傳統農趣，同時也宣告今年玉井芒果季正式登場。

玉井警分局分局長陳添新表示，為維護安全，18日上午9至11時將封閉綠色隧道，雙向交通管制，請民眾配合改道及遵守警察指揮，除此之外，現場將進行識詐、反毒、婦幼安全及交通安全宣導。

望明綠色隧道定18日上午9-11時封閉。（玉井區公所提供／寶智華台南傳真）