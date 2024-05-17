國民黨立法院黨團力拚17日在院會通過國會改革五法，藍綠白甲動備戰。進入議場時藍綠立委擠成一團，混亂中民進黨立委王美惠疑似出手攻擊門口駐衛警察，藍委羅廷瑋怒控打警察，王美惠反批，「不要臉，講那些白賊話」。

王美惠隨後受訪時強調，有沒有打到警察不知道，但7點過後所有立委大家都可以進入，駐衛警不應該阻擋。媒體問是否會跟員警「拍謝」，王反嗆「我怎麼要給他拍謝」，他的行為是不對的，大家要憑良心，不要加油添醋，擋在那邊對嗎？

王美惠質疑，員警有沒有越界？早上7點警察不讓委員進到議場內，她向警察質疑說可以這樣嗎？就事論事，不應該由警察介入立委開會時間，7點以後立委要進來開會被擋，不就像阿共一樣沒自由？為什麼警察可以護航阻擋，立委不能進來開會嗎？結果員警還沒走，太過難看了。

對於國民黨立委徐巧芯稱警察有讓立委進去。王美惠說，「沒有啦！」都可以去看畫面，從以前到現在她都很尊重警察辛勞，但今天早上這樣做太難看，不能冤望人，但警察不該介入紛爭，如果要維持秩序，7點後是每個人要進入議場，她做議員一路走來，都很尊重警察，她說警察不該這樣處理。

就在王美惠在受訪時，羅廷瑋經過大喊，自己親眼看到打警察，譴責暴力，警察是最重要執法人員，千萬不可以攻擊警察，親眼看到王美惠用手把警察帽子拉下，還不斷打警察，他為警察抱屈，為員警感到不捨。

王美惠則回嗆，「我什麼時候打警察，你是在說什麼」、「不要臉，講那些白賊話」，無影說成有影，警察怎麼維護在野黨立委，講話要憑良心，剛好就好。