台股今日受美股收黑影響，加權指數持續走低，由於陽明（2609）被列處置股，使貨運三雄的長榮（2603）、萬海（2615）同步走跌，資金轉向買機票，帶動長榮航（2603）、華航（2610）股價上漲。

倫元投顧分析師陳學進表示，由於紅海危機，船舶繞行好望角帶動運價上漲，但供過於求的局面沒有改變，因為繞道才有搶艙的問題，貨櫃三雄第一季表現不錯，第二季可望持續成長，第三季才會有比較大的變數，如果第三季旺季不旺，就會有警訊。

他認為，目前股價仍在反應紅海危機和報價上漲，要留意是否可以一鼓作氣往上衝，不能有所停頓，若無法守住10日線，就會有下殺拉回的風險，投資人需要注意。

在船票換機票方面，陳學進認為，接下來要放暑假，是出國旅遊旺季，航空票價仍維持在高檔水位，對華航和長榮航是好消息。另外，貨運市場因海運搶艙問題逐步加溫，AI相關筆電、手機等，電子零組件會改用空運，對空運有加分作用。