台股市場今天明顯出現追價買盤乏力，市場估計，成交值可能從昨天的5,363億元、近1個月新高量能，掉到約4,000億元附近或以下，量能急速萎縮。
蔡英文政府在任8年期間，台股政績大致已於昨日告一段落，昨日行政院長陳建仁已率內閣總辭，今天進入看守內閣，520新舊內閣將接棒，台股也進入看守狀態，市場靜待520台股行情能否接棒。
權值三王台積電（2330）、鴻海（2317）及聯發科（2454），今（17）日同步翻車小跌，台積電ADR昨日重挫2.15％，拖累今天走勢，鴻海及聯發科也稍事休息，台股靜待下周一520新總統就職演說內容，加權指數在平盤上下出現百點震盪。
台股市場今天明顯出現追價買盤乏力，市場估計，成交值可能從昨天的5,363億元、近1個月新高量能，掉到約4,000億元附近或以下，量能急速萎縮。
蔡英文政府在任8年期間，台股政績大致已於昨日告一段落，昨日行政院長陳建仁已率內閣總辭，今天進入看守內閣，520新舊內閣將接棒，台股也進入看守狀態，市場靜待520台股行情能否接棒。
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