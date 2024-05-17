權值三王台積電（2330）、鴻海（2317）及聯發科（2454），今（17）日同步翻車小跌，台積電ADR昨日重挫2.15％，拖累今天走勢，鴻海及聯發科也稍事休息，台股靜待下周一520新總統就職演說內容，加權指數在平盤上下出現百點震盪。