台股市場今天明顯出現追價買盤乏力，市場估計，成交值可能從昨天的5,363億元、近1個月新高量能，掉到約4,000億元附近或以下，量能急速萎縮。

蔡英文政府在任8年期間，台股政績大致已於昨日告一段落，昨日行政院長陳建仁已率內閣總辭，今天進入看守內閣，520新舊內閣將接棒，台股也進入看守狀態，市場靜待520台股行情能否接棒。

觀望賴蕭上任 台股盤中一度跌逾百點 收盤強拉小漲13點
賴清德就職談話台股盤中急殺 國安人士：意義不大、不需擔心
賴清德演說結束 台股跳水殺逾150點 2檔觀光股「大漲變跌停」
#聯發科 #鴻海 #台積電 #台股 #量能
透過【Google新聞追蹤中時新聞網