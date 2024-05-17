被封為「最美檢察官」的陳漢章（樂檢）先前因在網上分享一連串優雅女裝的OOTD走紅，最近他被問到工作開庭時是否會換回男裝？他表示自己沒有什麼「原本男裝」的時刻，除非要去學校參加孩子的活動，而他的妻子「太座」最近也罕見分享樂檢男裝造型的照片。

樂檢日前發文，表示一位正常的檢察官不會穿著法袍在外走動，但他會，自嘲很蠢，「確實是一個不正常檢察官」，他回憶自己當檢察官11年，半年前從不會做這種事，後來是因為專訪，最近則是為了出書，很妙的是每次這種時刻都會引來粉絲要求合影，而他也大方答應。

陳漢章被問工作時的打扮如何。（圖／翻攝自prosecutorlakulaku IG）

見此，有網友問：「您開庭時，也會女裝開庭嗎？還是會回原來男裝？」樂檢回應自己其實沒有什麼「原來男裝」的時刻，唯一僅有去小孩的學校參加活動時。其他網友回：「由此可知，台灣司法體系值得讚許，不會干涉員工個人喜好，給個讚」，另有人問他多半承辦什麼樣的案件？樂檢說：「目前是重大刑案，像是組織、槍砲之類的案件」，他也預告最近要出的書是和老婆一起合著，他的部分主要會分享人生經歷。

陳漢章妻子分享兩人到孩子學校合影，陳漢章穿男裝現身。（圖／翻攝自raku.nene IG）

而樂檢的老婆太座最近曬出參加孩子「奉茶儀式」的照片，直言現在的學校「很會」，先讓家長在教室看孩子的影片醞釀情緒，等孩子一出現她就淚崩，可見樂檢難得換上白色T恤、黑色背心、牛仔褲。有網友問她老公樂檢已經是公眾人物，穿男裝是否也會被認出造成影響？她解答：「基本上穿男裝去學校只是為了擔心小孩認知理解還沒到位，或有些家長無法接受。簡單來說只是為了避免麻煩，認不認得出來不重要」。