世界衛生大會（WHA）開幕在即，台灣已連續8年未受邀。前衛福部長、準政務委員陳時中17日對此表示，還沒有絕望，會持續努力。這幾年台灣在公共衛生上有貢獻，理應受邀，無法參與是世界的損失。

陳時中17日出席董氏基金會「公益的力量－董氏基金會40周年論壇」，會前受訪時，對於尚未收到邀請函一事表示，「應該是還沒有絕望，持續努力啦」。世界衛生組織（WHO）是健康的團體，不應該讓政治介入這麼深。

這幾年台灣在公共衛生上有貢獻，陳時中認為台灣理應受邀，與世界分享經驗。台灣無法參與，是世界的損失，「不過我們不失望、不絕望，我們還是要把健康帶入世界，讓世界看見台灣」。2758號決議被誤解已久，因政治的型態而被誤用，其實當時很清楚地表達，台灣是喪失了代表權，而不是主權。

520將至，陳時中也表示，未來的4年是關鍵的4年，不管是卓榮泰院長、賴清德總統的領導，他都有充分的信心。準總統曾表達4個堅持，也有4個和平支柱，對經濟、國防都有一定的看法，未來他會本諸於政務官的經驗，盡力把任務做好。

美麗島電子報董事長吳子嘉曾在爭論解密指出，「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，17日再度開庭。陳時中表示，台灣有言論自由，但也不能超乎言論自由的範疇，有損他人的名譽，「應該負起這樣的責任來」。

陳時中表示，在公義的社會，雙方都得到一定的法律保障。很清楚地，對侮辱、毀謗、言論自由都有規範，至少要經過事實的查核。針對此案，將靜待法院判決。