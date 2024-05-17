台中市東勢林業文化園區以「木作育成中心」為發展定位，為鼓勵在地學子投入木工藝創作，於5月15日起至6月16日止，舉行東勢高工設計群學生作品展，透過不同類型的作品交流，讓民眾感受新世代的創作魅力，也為園區帶來新的生命力。

林業及自然保育署台中分署表示，921震災過後，東勢林業文化園區移撥近10公頃予東勢高工重建校舍，透過學生成果展，由園區提供禮堂展場空間，讓其作品走出校園，提供創作作品展示露出機會，希望激發學生專長與無限潛力，大家攜手合作，共創山城木作創意產業。

林業署台中分署指出，這次展覽作品涵蓋東勢高工三大設計群學生設計成果，「家具設計科」結合手工具、木工機械、榫接及數位化等木材加工技術，創作展示立體造形燈、不同材料特性色澤組合而成的家具，以及手機音箱等木創作品。

「室內空間設計科」展現課程的多元化與精實訓練內容，其中專題實作「再續衣緣－二手服飾店」，以環保、永續的概念發想，設計一個提供二手衣捐贈或買賣的場域，傳達物盡其用、循環回收再利用理念，榮獲113年度全國高級中等學校專題製作比賽佳作的肯定。

林業署台中分署表示，「建築科」則將林業資源與永續環境的設計融入實作課程，運用在地化素材做為創作元素，創作出樹木枝條小型盆栽托架、梨梗木藝品和三維視覺塑型等，充分展現學生永續設計和綠色設計的能力。

東勢林業文化園區位於中橫公路起點（台八線2.3公里處），於東勢高工旁，為進出谷關、八仙山及大雪山國家森林遊樂區必經之處，搭乘豐原客運於「東勢林業文化園區站」下車即可到達，歡迎民眾於展覽期間一同前來共襄盛舉，為莘莘學子們喝采與鼓勵。