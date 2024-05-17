台中市長盧秀燕（左四）17日赴烏日區螺潭社區為關懷據點揭牌，並慶祝中市推動關懷據點服務20年，達成500站點里程碑。（潘虹恩攝）

適逢台中市推動關懷據點服務20年並達成500站點里程碑，台中市長盧秀燕（中，白衣）17日赴烏日區螺潭社區為關懷據點揭牌。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

適逢台中市推動關懷據點服務20年並達成500站點里程碑，台中市長盧秀燕17日赴烏日區螺潭社區為關懷據點揭牌，並與長輩一起慶祝500點達標。盧秀燕說，她上任後，關懷據點自356處突破500處，服務長輩從2.4萬到5.1萬，未來會持續布點，更鼓勵長輩到據點交朋友才不會「さびしい」（意即寂寞）。

台中市自2005年起推展社區照顧關懷據點，今年適逢據點服務推展20周年，並達成500點里程碑，社會局17日在烏日區螺潭社區關懷據點辦理500點達標記者會，盧秀燕出席為關懷據點揭牌，更開心牽起89歲與86歲2位奶奶合影，在地議員吳瓊華、張家銨和林昊佑皆出席，跟長輩一起歡慶達標。

盧秀燕說，現在的長輩需要更多照顧，許多長輩因兒孫上班、上學緣故，白天都獨自在家，關懷據點就像長輩日托一樣，可以有人提供健康照護，鼓勵長輩到據點交朋友才不會「さびしい」；她上任時台中市關懷據點是356處、服務長輩是2.4萬，為加強對長輩的照顧，市府拼命建置各類關懷據點，至今據點已破500處、服務長輩破5.1萬，經費則從1億元到3億元，感謝議會支持。

盧秀燕細數社區關懷據點、敬老愛心卡和老人健保補助等政策表示，她身為六都唯一女市長，推動敬老福利是她相當重視的政策之一，未來會持續推動社區關懷據點，讓台中市的長輩就近取得服務資源，在地樂活享老，今年預計達成拓展510處據點，期待每位長輩都能健康活躍，在地老化。

吳瓊華說，盧市長力推關懷據點，今天是第500個據點揭牌成立，烏日是第二副都心，關懷據點也推動的很完善，相信長輩們到這邊都可以非常快樂，愈來愈健康。

高齡85歲施爺爺表示，他過去是工作是務農，退休後來到關懷據點，跟大家一起上課很開心。